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Беларусь против политизации темы прав человека

06.07.2017 15:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл — Sputnik. Политизацию темы прав человека считают недопустимой в Беларуси и хотели бы конструктивного взаимодействия с ОБСЕ в этой сфере, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов.

Беларусь против политизации темы прав человека
© Sputnik / Виктор Толочко
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Выступая в четверг на заседании общего комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, Рахманов подчеркнул, что Беларусь выступает против политизации темы прав человека. Она включает разные аспекты: политический, экономический, социальный, культурный — они неделимы и взаимодополняют друг друга. "Поэтому выделение какой-то одной составляющей нарушает целостность и приводит к неправильным выводам", — сказал парламентарий.

По его словам, в Беларуси исходят именно из такого комплексного подхода. Сенатор отметил, что Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с ОБСЕ. "Сейчас мы в ОБСЕ проводим консультации и реализуем целый ряд рамочных программ и готовы делать это и дальше", — сказал он.

Белорусский парламентарий напомнил, что в конце 2016 года в Беларуси приняли Национальный план по правам человека. Документ всесторонне ориентирован на укрепление национального потенциала, определяет основные направления действий по имплементации обязанностей по соблюдению прав человека.

Вопрос несоблюдения в Беларуси прав человека отражен в проекте резолюции ПА ОБСЕ по ситуации в Восточной Европе. Беларусь, Россия и другие страны уже высказались за исключение из этого документа пунктов, содержащих критику официального Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске настроены на конструктивное взаимодействие с Парламентский ассамблеей ОБСЕ по этой проблематике.

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