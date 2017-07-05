Из-за радиации на прилавки Комаровки в июне не допустили пять партий грибов и ягод

В июне на прилавки Комаровского рынка не допустили четыре партии грибов и одну партию ягод из-за высокого содержания радионуклидов, сообщила агентству « Минск-Новости » заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы № 4 Минской городской ветеринарной станции Екатерина Дубиковская.



Фото: "Минск-Новости"

Так, в чернике обнаружили 288 Бк/кг (нормой для этих ягод считается — 185 Бк/кг), а в одной из партий лисичек — 1059 Бк/кг (норма для грибов — 370 Бк/кг).

— Место на рынке торговцу не предоставляется, пока мы не исследуем его продукцию и не получим результат лабораторного анализа, — поясняет Дубиковская. — Товар проверяем на нитраты и радионуклиды. Также проводим органолептическую оценку: не допускаются грязные, подмороженные, мятые и другие некачественные продукты. Если, к примеру, количество радионуклидов в ягодах или грибах превышает существующие нормы, то они утилизируется. В то же время нелегальных торговцев около рынка и в подземных переходах никто не контролирует. Соответственно, какая угроза человеческому здоровью таится в их продуктах, можно только гадать.

Отметим, что места на столичных рынках для пенсионеров и инвалидов выделяются бесплатно. Единственное, придется заплатить за лабораторные исследования продукции, за собранные в лесу ягоды и грибы — 2 рубля 70 копеек (если общий вес товара составляет до 5 кг), 3 рубля 20 копеек (до 10 кг). Если же ягоды, овощи и так далее выращены на собственном приусадебном участке — 49 копеек (до 5 кг), и 84 копейки (до 10 кг).