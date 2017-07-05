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Жителя Городка приговорили к 22 годам колонии за убийство бизнесмена

06.07.2017 16:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Обвиняемый в убийстве витебского бизнесмена в Городокском районе приговорен к 22 годам лишения свободы, сообщил старший прокурор отдела прокуратуры Витебской области Олег Антоненко, передает БЕЛТА.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

6 июля Витебский областной суд вынес приговор 34-летнему жителю Городка. Мужчина обвинялся по ч.1 ст. 14 и ч.2 ст. 209 (покушение на мошенничество и мошенничество), п. 6, 12 ч.2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из корысти и сопряженное с разбойным нападением), ч.3 ст. 207 (разбойное нападение), ч.1 ст. 14 и ч.1 ст. 214 (покушение на угон транспортного средства) УК. Подсудимого приговорили к 22 годам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии усиленного режима и с конфискацией имущества. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, тело бизнесмена, заместителя директора одной из витебских фирм, нашли в Шумилинском районе недалеко от проселочной дороги в мелиоративном канале 28 сентября 2016 года. Мужчина собирался купить дом в Городке, куда и отправился на встречу на своей BMW. Домой мужчина не вернулся, и родственники обратились в милицию. На следующий день правоохранители нашли подозреваемого в совершении преступления — 34-летнего жителя Городка.

Выяснилось, что бизнесмен и обвиняемый, который выступал продавцом дома, встретились в гаражном кооперативе рядом с Городком. Здесь обвиняемый с особой жестокостью убил бизнесмена, забрал его деньги, золотые украшения, наручные часы, мобильный телефон, сумку с документами. (Все имущество позже оценили в сумму более 5,5 тысячи рублей.) Затем вывез труп на территорию соседнего Шумилинского района и спрятал его в кустах в мелиоративной канаве. Поменял номера на машине и попытался ее угнать, но не смог завести.

 
 
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Обвиняемый с особой жестокостью убил бизнесмена, забрал его деньги, золотые украшения, наручные часы, мобильный телефон, сумку с документами.

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