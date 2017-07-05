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15 детей погибли при падении, ДТП и пожарах с начала года в Витебской области
06.07.2017 17:10 — Новости Общества | Tut.by
С начала года в Витебской области от внешних причин погибли 15 детей, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший помощник по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Витебской области Антон Волков.
«Эта цифра несколько больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда было 11 смертей. По каждому случаю мы проводим проверку, выясняем причины и условия, которые способствовали трагедии. Под гибелью от внешних причин подразумеваются случайные утопления, падения, ДТП, пожары и подобное. Соответственно, нужно работать в двух направлениях, чтобы уменьшить число таких трагедий, а в идеале — вовсе исключить их: все потенциально опасные места должны быть приведены в порядок либо закрыт доступ к ним детей; родительский контроль должен быть более серьезным», — отметил Антон Волков.
В частности, среди трагических случаев этого года есть по три ДТП и утопления, по одному пожару, отравлению угарным газом, падению с высоты, падению тяжелых предметов и др. Примечательно, что в подавляющем большинстве случаев родители или другие взрослые в момент трагедии находились рядом. А сами погибшие дети были из вполне благополучных семей.
«Родителям нужно помнить, что видимая самостоятельность детей обманчива. В критической ситуации ребенок легко может растеряться. Поэтому нужно каждый день проводить разъяснительную работу, давать понять, как поступать в разных ситуациях, куда можно ходить, а куда нельзя, и т.д. И личным примером показывать безопасное поведение. Что же до малолетних детей, то их и вовсе нельзя ни на минуту оставлять без внимания», — подчеркнул Антон Волков.
Недавняя
В данном случае предусмотреть, что игры в этой местности могут обернуться гибелью ребенка, было практически невозможно. Вместе с тем прокуратурой области с 2015 года инициирована планомерная работа по созданию паспортов потенциально опасных для детей объектов.
«В каждом районе в такие списки вносятся карьеры, свалки, заброшенные здания и стройки, заросшие пруды и подобное, которые не соответствуют требованиям безопасности, являются бесхозными. И перед началом каникул межведомственные комиссии объезжают такие объекты, после чего выявляются собственники, которых обязывают навести порядок. Бесхозными объектами занимаются власти. Так что там, где можно устранить опасность, мы это делаем», — заключил собеседник агентства.
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Примечательно, что в подавляющем большинстве случаев родители или другие взрослые в момент трагедии находились рядом. А сами погибшие дети были из вполне...
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