15 детей погибли при падении, ДТП и пожарах с начала года в Витебской области

С начала года в Витебской области от внешних причин погибли 15 детей, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший помощник по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Витебской области Антон Волков.



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«Эта цифра несколько больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда было 11 смертей. По каждому случаю мы проводим проверку, выясняем причины и условия, которые способствовали трагедии. Под гибелью от внешних причин подразумеваются случайные утопления, падения, ДТП, пожары и подобное. Соответственно, нужно работать в двух направлениях, чтобы уменьшить число таких трагедий, а в идеале — вовсе исключить их: все потенциально опасные места должны быть приведены в порядок либо закрыт доступ к ним детей; родительский контроль должен быть более серьезным», — отметил Антон Волков.

В частности, среди трагических случаев этого года есть по три ДТП и утопления, по одному пожару, отравлению угарным газом, падению с высоты, падению тяжелых предметов и др. Примечательно, что в подавляющем большинстве случаев родители или другие взрослые в момент трагедии находились рядом. А сами погибшие дети были из вполне благополучных семей.

«Родителям нужно помнить, что видимая самостоятельность детей обманчива. В критической ситуации ребенок легко может растеряться. Поэтому нужно каждый день проводить разъяснительную работу, давать понять, как поступать в разных ситуациях, куда можно ходить, а куда нельзя, и т.д. И личным примером показывать безопасное поведение. Что же до малолетних детей, то их и вовсе нельзя ни на минуту оставлять без внимания», — подчеркнул Антон Волков.

Недавняя гибель 11-летнего мальчика в Лепельском районе подтверждает эту мысль. Проверка показала, что ребенок вместе с двумя сверстниками играл в лесном массиве на берегу озера, когда дети решили сделать тоннель в песке. После того как они его вырыли, начали по одному через него пролазить. Обрушение песка началось еще во время прохода по тоннелю первых двух мальчиков, но они успели выбраться. Третьего засыпало полностью. Друзья сами пытались его откопать, вызвали скорую помощь, через некоторое время позвали сотрудника ОСВОДа, который начал оказывать экстренную помощь. Прибывшие медработники продолжили реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь ребенку не удалось.

В данном случае предусмотреть, что игры в этой местности могут обернуться гибелью ребенка, было практически невозможно. Вместе с тем прокуратурой области с 2015 года инициирована планомерная работа по созданию паспортов потенциально опасных для детей объектов.

«В каждом районе в такие списки вносятся карьеры, свалки, заброшенные здания и стройки, заросшие пруды и подобное, которые не соответствуют требованиям безопасности, являются бесхозными. И перед началом каникул межведомственные комиссии объезжают такие объекты, после чего выявляются собственники, которых обязывают навести порядок. Бесхозными объектами занимаются власти. Так что там, где можно устранить опасность, мы это делаем», — заключил собеседник агентства.