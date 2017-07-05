В пятницу и субботу на проспекте Победителей перекроют движение из-за велопробега

7 и 8 июля в Минске будут перекрывать движение на проспекте Победителей из-за международных соревнований по велосипедному спорту на шоссе. Об изменениях сообщает «Столичный транспорт и связь».



В Минске пройдут международные соревнования по велосипедному спорту на шоссе UCI «Кубок Минска» и «Гран-при Минска». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

7 июня по указанию ГАИ будет остановлено движение пассажирского транспорта на проспекте Победителей сначала в 11.00 (на период старта участников от ТРЦ «Галерея Минск» к Заславскому водохранилищу), а позже в 15.00 (на время финиша).

8 июля сначала с 12.30 до 13.30 проспект Победителей будут перекрывать на участке от Немиги до Машерова. Из-за этого вносятся следующие изменения в городские маршруты:

— маршруты № 1, 69, 119С, 1056-ТК следуют по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей в обоих направлениях;

— № 73, 1073-ТК по просп. Победителей, просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей в обратном направлении;

— № 91 по просп. Победителей, просп. Машерова ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в обоих направлениях;

— № 163 по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Притыцкого в обратном направлении.

И в тот же день с 13.30 до 18.00 проспект перекроют на участке от Немиги до Ратомской. По этой причине внесены корректировки:

— маршруты № 1, 1056-ТК следуют со стороны ДС «Веснянка» по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующим трассам в обоих направлениях;

— № 119С со стороны МКАД по просп. Победителей, ул. Ратомская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов «2-я городская детская больница», «Л.Украинки», «Тимирязева», «ст.м. Фрунзенская», «Романовская Слобода» (в обратном направлении «Городской Вал»);

— № 91 со стороны ул. М. Богдановича по ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская до ДС «Веснянка» в обоих направлениях;

— № 69 со стороны просп. Пушкина по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях;

— № 133 со стороны ДС «Веснянка» по ул. Нарочанская, ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская и далее по маршруту; в обратном направлении по ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская;

— № 76Э, 89Э, 1097-ТК со стороны пл. Бангалор по ул. Орловская, ул. Тимирязева; в обратном направлении по ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская и далее по маршрутам с выполнением о.п. «Л.Украинки»;

— № 73, 1073-ТК по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева в обратном направлении;

— № 11 со стороны просп. Пушкина по ул. Тимирязева, ул. Нарочанская в обоих направлениях;

— № 10, 39, 77 организуются до р/к «Берута»;

— № 29, 1112-ТК со стороны просп. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 44, 136 со стороны просп. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Ратомская, просп. Победителей; в обратном направлении по просп. Победителей, ул. Ратомская, ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская, ул. Нововиленская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, просп. Машерова;

— № 1051-ТК со стороны просп. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, ул. Тимирязева; в обратном направлении по ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская, ул. Нововиленская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, просп. Машерова;

— № 163 по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Притыцкого в обратном направлении.