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"Все случилось в день прилета". В Минске с 10-го этажа гостиницы выпал американский солдат
06.07.2017 18:10 — Новости Общества | Tut.by
12 июня в Минске погиб американский солдат. Сейчас в причинах смерти 36-летнего Кайла Тейфел разбираются правоохранительные органы.
12 июня американский солдат Кайл Тейфел прилетел в Минск вместе со своими тетями, которые собирались выступить на чемпионате мира по пауэрлифтингу, который походил с 14 по 25 июня. Мужчина решил их поддержать, заодно посмотреть Беларусь.
— Не успел он прийти ни на одно соревнования, все случилось в день прилета. Днем заселились в гостиницу «Юбилейная», а вечером уже всё… — рассказывает TUT.BY представитель Белорусской федерации пауэрлифтинга.
По его словам, незадолго до трагедии Кайла Тейфел видели в казино недалеко от гостиницы, мужчина крепко выпил, и охранникам пришлось отводить его в номер на 10-й этаж.
— Он выпал из окна около 12 ночи, — рассказывает наш собеседник.
На место ЧП тут же выехали правоохранительные органы, сотрудники американского посольства, Белорусской федерации пауэрлифтинга. Сразу же допросили охранников, очевидцев, персонал отеля, изъяли записи видеокамер, по которым видно, как Кайла Тейфел отвели в номер примерно за час до того, как мужчина выпал из окна.
— Мы уверены, что действовали профессионально, и к нам никаких вопросов не будет. Но сейчас комментировать ничего не можем, этим делом занимается Следственный комитет, — ответили TUT.BY в гостинице «Юбилейная».
Отец погибшего американского солдата заявил
— Она безосновательна, и это подтверждают видеозаписи с камер. Он зашел в номер и был там один, к нему никто не поднимался, — отмечают в Белорусской федерации пауэрлифтинга.
В настоящий момент СК и американское посольство в Беларуси готовят комментарии по поводу произошедшего.
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Сейчас в смерти 36-летнего Кайла Тейфел разбираются правоохранительные органы.
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