12 июня в Минске погиб американский солдат. Сейчас в причинах смерти 36-летнего Кайла Тейфел разбираются правоохранительные органы.



Фото: фейсбук

12 июня американский солдат Кайл Тейфел прилетел в Минск вместе со своими тетями, которые собирались выступить на чемпионате мира по пауэрлифтингу, который походил с 14 по 25 июня. Мужчина решил их поддержать, заодно посмотреть Беларусь.

— Не успел он прийти ни на одно соревнования, все случилось в день прилета. Днем заселились в гостиницу «Юбилейная», а вечером уже всё… — рассказывает TUT.BY представитель Белорусской федерации пауэрлифтинга.

По его словам, незадолго до трагедии Кайла Тейфел видели в казино недалеко от гостиницы, мужчина крепко выпил, и охранникам пришлось отводить его в номер на 10-й этаж.

— Он выпал из окна около 12 ночи, — рассказывает наш собеседник.

На место ЧП тут же выехали правоохранительные органы, сотрудники американского посольства, Белорусской федерации пауэрлифтинга. Сразу же допросили охранников, очевидцев, персонал отеля, изъяли записи видеокамер, по которым видно, как Кайла Тейфел отвели в номер примерно за час до того, как мужчина выпал из окна.



Фото: фейсбук

— Мы уверены, что действовали профессионально, и к нам никаких вопросов не будет. Но сейчас комментировать ничего не можем, этим делом занимается Следственный комитет, — ответили TUT.BY в гостинице «Юбилейная».

Отец погибшего американского солдата заявил Daily Mail , что сын погиб при загадочных обстоятельствах, возможно, его убили. Те, кто был ночью 12 июня возле гостиницы «Юбилейная», в эту версию не верят.

— Она безосновательна, и это подтверждают видеозаписи с камер. Он зашел в номер и был там один, к нему никто не поднимался, — отмечают в Белорусской федерации пауэрлифтинга.

В настоящий момент СК и американское посольство в Беларуси готовят комментарии по поводу произошедшего.