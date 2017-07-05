ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы пытались забросить в Латвию контрабандные сигареты с помощью дельтаплана

06.07.2017 18:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Витебской области задержаны трое безработных мужчин с двумя дельтапланами и 160 тысячами сигарет. Контрабанду хотели перебросить по воздуху через латвийскую границу, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Коробки с сигаретами мужчины крепили к фюзеляжу дельтаплана, чтобы потом перебросить на территорию Латвии. Мужчин задержали в ночь с 5 на 6 июля недалеко от населенного пункта Дисна.

Сообщается, что в навигаторе подозреваемых уже был проложен маршрут через границу, а точкой доставки обозначен населенный пункт Робежниеки в Краславском крае Латвии.

— В случае успеха воздушной операции они рассчитывали наладить свою незаконную деятельность на систематической основе, — добавили в ГПК.

Свою базу предполагаемые контрабандисты оборудовали на месте бывшей взлетно-посадочной полосы для сельскохозяйственной авиации. Там находился их прицеп-кемпинг.

В итоге задержаны трое безработных мужчин возрастом 45−47 лет, это жители Смолевичей, Орши и Полоцка. Также изъяты два дельтаплана типа «Фрегат», два микроавтобуса и один легковой автомобиль, три портативные рации, летная экипировка и прицеп, а также 150 тысяч штук сигарет марки «Премьер».

Для дачи правовой оценки действиям задержанных, а также поиска других возможных участников начата проверка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коробки с сигаретами мужчины крепили к фюзеляжу дельтаплана, чтобы потом перебросить на территорию Латвии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Все случилось в день прилета". В Минске с 10-го этажа гостиницы выпал американский солдат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика