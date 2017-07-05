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Белорусы пытались забросить в Латвию контрабандные сигареты с помощью дельтаплана
06.07.2017 18:21 — Новости Общества | Tut.by
В Витебской области задержаны трое безработных мужчин с двумя дельтапланами и 160 тысячами сигарет. Контрабанду хотели перебросить по воздуху через латвийскую границу,
Коробки с сигаретами мужчины крепили к фюзеляжу дельтаплана, чтобы потом перебросить на территорию Латвии. Мужчин задержали в ночь с 5 на 6 июля недалеко от населенного пункта Дисна.
Сообщается, что в навигаторе подозреваемых уже был проложен маршрут через границу, а точкой доставки обозначен населенный пункт Робежниеки в Краславском крае Латвии.
— В случае успеха воздушной операции они рассчитывали наладить свою незаконную деятельность на систематической основе, — добавили в ГПК.
Свою базу предполагаемые контрабандисты оборудовали на месте бывшей взлетно-посадочной полосы для сельскохозяйственной авиации. Там находился их прицеп-кемпинг.
В итоге задержаны трое безработных мужчин возрастом 45−47 лет, это жители Смолевичей, Орши и Полоцка. Также изъяты два дельтаплана типа «Фрегат», два микроавтобуса и один легковой автомобиль, три портативные рации, летная экипировка и прицеп, а также 150 тысяч штук сигарет марки «Премьер».
Для дачи правовой оценки действиям задержанных, а также поиска других возможных участников начата проверка.
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Коробки с сигаретами мужчины крепили к фюзеляжу дельтаплана, чтобы потом перебросить на территорию Латвии.
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