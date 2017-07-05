Белорусы пытались забросить в Латвию контрабандные сигареты с помощью дельтаплана

В Витебской области задержаны трое безработных мужчин с двумя дельтапланами и 160 тысячами сигарет. Контрабанду хотели перебросить по воздуху через латвийскую границу, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Коробки с сигаретами мужчины крепили к фюзеляжу дельтаплана, чтобы потом перебросить на территорию Латвии. Мужчин задержали в ночь с 5 на 6 июля недалеко от населенного пункта Дисна.

Сообщается, что в навигаторе подозреваемых уже был проложен маршрут через границу, а точкой доставки обозначен населенный пункт Робежниеки в Краславском крае Латвии.

— В случае успеха воздушной операции они рассчитывали наладить свою незаконную деятельность на систематической основе, — добавили в ГПК.

Свою базу предполагаемые контрабандисты оборудовали на месте бывшей взлетно-посадочной полосы для сельскохозяйственной авиации. Там находился их прицеп-кемпинг.

В итоге задержаны трое безработных мужчин возрастом 45−47 лет, это жители Смолевичей, Орши и Полоцка. Также изъяты два дельтаплана типа «Фрегат», два микроавтобуса и один легковой автомобиль, три портативные рации, летная экипировка и прицеп, а также 150 тысяч штук сигарет марки «Премьер».

Для дачи правовой оценки действиям задержанных, а также поиска других возможных участников начата проверка.