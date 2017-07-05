Адресные субсидии: кому на что рассчитывать

Льготные кредиты на жилье по указу №240 будут дороже в 1,5-2 раза, чем по №13 (2012 года), а господдержку граждан при строительстве жилья могут вообще отменить.

На адресное субсидирование в жилищном строительстве предусмотрено около 135 млн рублей из средств «Беларусбанка» и «Белагропромбанка». Позже к ним подключатся коммерческие банки, сообщил 6 июля на брифинге БЕЛТА начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

Напомним, Александр Лукашенко 4 июля подписал указ № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». В дополнение к действующей системе льготного кредитования жилищного строительства вводится новый вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – государственные адресные субсидии.

Они будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам – также на погашение части основного долга по таким кредитам.

Получателями субсидий будут все граждане, имеющие право на получение господдержки в соответствии с указом президента № 13, принятым в 2012 году.

Кредиты будут дороже

По словам Александра Горваля, кредиты, полученные по указу № 240 от 4 июля 2017 года об адресном субсидировании жилищного строительства, который сегодня официально опубликован, будут стоить гражданам чуть дороже, а для госбюджета нагрузка снизится, пишут naviny.by .

«Найден механизм, который, на наш взгляд, поможет расширить объемы кредитования жилищного строительства, при этом оно будет осуществляться с элементами господдержки», – отметил специалист. По его словам, система прямых льготных кредитов через перечисление средств банкам постепенно будет заменена системой субсидирования не банков, а непосредственно граждан.

«Наряду с увеличением объемов кредитования уменьшатся затраты бюджета. То есть бюджет будет компенсировать гражданам только проценты по кредиту, а не всю сумму кредита», – пояснил Горваль.

«Некоторые на форумах уже обсудили указ, текст которого только сегодня стал известен. Пишут, что опять льготы, раздадут дешевое жилье своим. Новых льгот не будет, они уже давно определены указом № 13 по господдержке граждан при строительстве жилья, и его действие не отменяется», – сказал начальник управления.

Он отметил, что размер кредита будет приближен к размерам, которые определены указом №13, но сам кредит будет стоить дороже для граждан, стоящих на очереди по улучшению жилищных условий.

Например, для семьи из трех человек, которая будет строить квартиру в 60 кв. метров по 660 рублей за 1 кв. метр и получает кредит в 35 тыс. рублей, ежемесячный платеж по указу № 13 будет составлять 224 рубля, по указу № 240 – 347 рублей; для семьи из 4-х человек – 298 и 463 рублей соответственно, для многодетных семей с тремя детьми – 45 и 80 рублей.

«Здесь дополнительно привлекаются и средства граждан. Но, на наш взгляд, это подъемные средства – можно выплачивать, чтобы улучшить свои жилищные условия», – считает Горваль.

Он отметил, что вскоре после опубликования указа будет принято постановление правительства по детализации механизма получения кредита. В частности, кредиты будут выдаваться строго по очереди по направлению местных исполкомов. Будет составлен список банков, из которых может выбрать получатель кредита, а также перечень объектов (многоквартирных и частных домов), которые подпадут под действие нового указа. Будут внесены и изменения в нормативно-правовую базу для их соответствия новому указу, который вступит в силу 6 августа.

Горваль также сообщил, что на реализацию указа «Беларусбанку» и «Белагропромбанку» из бюджета уже выделено 135 млн рублей. Это позволит построить дополнительно около 4 тыс. квартир. Остальные банки сейчас рассматривают возможность участия в системе адресного субсидирования.

Господдержка граждан при строительстве жилья могут отменить

Указ № 13 от 6 января 2012 года о господдержке граждан при строительстве жилья в будущем может быть отменен, заявил Александр Горваль.

По его мнению, в вопросе отмены льгот необходима «некоторая поэтапность». По его словам, с принятием указа № 240 первый этап пройден: если ранее льготные кредиты выдавались двумя банками и дотировались на 100% из бюджета, то теперь бюджет будет компенсировать только часть процентов по кредитам, а основной кредит финансируется за счет банков. «То есть, сделан шаг к рыночным механизмам», – считает специалист.

«В будущем, может быть, и указ № 13 потеряет свою актуальность. Но для этого должен пройти этап по снижению ставки рефинансирования, чтобы стабилизировались инфляционные процессы. Тогда условия кредитования станут приемлемыми, будут посильные проценты, тогда не нужен будет и 13-й указ, и 240-й со временем, когда кредиты будут под 2-3%. Государство тогда может только самых-самых поддерживать — тех, кто по физическим данным и особенностям не сможет самостоятельно решить свою жилищную проблему», – сказал Горваль.

По его словам, тогда государство больше внимания сможет уделять строительству арендного и социального жилья.

«В таких аспектах, когда не надо передавать жилье в собственность. Есть некоторая несправедливость, когда малообеспеченные получают в собственность очень дорогую вещь, а человек среднего достатка, который не попадает под льготы, уже не может себе это позволить из-за собственного финансового состояния и структуры господдержки. В этом дисбаланс существует», – подчеркнул начальник управления.

Он отметил, что сегодня в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в Беларуси стоит около 697 тыс. человек, в том числе в Минске около 240 тысяч. 350 тыс. участников очереди – молодые семьи, 30,5 тыс. – многодетные, 29 тыс. – дети-сироты. Около 15% из всех нуждающихся имеют право на господдержку.

По информации Минстройархитектуры, в этом году поставлена задача построить 3,5 млн кв. м общей площади жилья, за пять месяцев построено 1 млн 420 тыс., за полугодие (по прогнозам) – 1 млн 762 тыс. кв. метров. С господдержкой при задании на год в 450 тыс. кв. м за пять месяцев построено 227,5 тыс., за полугодие (ожидается) – около 260 тыс. кв. метров. С господдержкой в 2016 году было построено 991,3 тыс. кв. метров.

Какую субсидию дадут льготникам?

На погашение процентов:

многодетным (трое детей до 23 лет, живущих с родителями) - ставка рефинансирования + 2%;

многодетным (четыре и более ребенка) - ставка рефинансирования + 3%;

иные льготники из 13-го указа - ставка рефинансирования - 2%;

На погашение основного долга:

многодетные (трое несовершеннолетних детей) - 90% основного долга;

многодетные (четыре и более ребенка) - 100%;

молодые семьи при рождении (усыновлении, удочерении) первого ребенка - 10%, а второго ребенка - 20%;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 35%.

Субсидия выплачивается ежемесячно банку и может меняться при изменении состава семьи и ставки рефинансирования.