Правозащитники передали в Администрацию президента подписи за введение моратория на смертную казнь

Правоохранители передали в Администрацию президента 18 тысяч подписей за введение моратория на смертную казнь в Беларуси, сообщает spring96.org .





Подписи были собраны в рамках глобальной акции Amnesty International, в Беларусь их привезла координатор этой акции Айша Юнг.





В обращении правозащитники напоминают, что Беларусь — последняя страна в Европе, в которой не отменена смертная казнь. С начала 1990 года к высшей мере наказания были приговорены более 400 человек, за все это время смертная казнь была заменена тюремным сроком только одному приговоренному .

В 2017 году в Беларуси за похищение, изнасилование и убийство двух женщин был казнен 34-летний Сергей Остриков. Еще двое приговоренных ожидают расстрела: 39-летний Кирилл Казачек за убийство двух собственных детей и 32-летний Алексей Михаленя за убийство двух пенсионеров.





— Нас призывают к отмене смертной казни. Мы эти предложения слышим, и не только слышим. Но против воли народа, подавляющая часть которого на референдуме высказалась за ее сохранение, ни одно государство пойти не может. Ни одно цивилизованное европейское государство, — сказал Александр Лукашенко 5 июля на пленарном заседании 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. — Мы как молодое суверенное государство прислушались к вашим советам — вынесли этот вопрос на референдум и получили результат. Теперь, чтобы от этого отказаться, нужно время. Поэтому вы, пожалуйста, нас не торопите. Мы знаем, что это такое и каковы ваши требования. Уверен, что мы постепенно придем к решению этой проблемы.