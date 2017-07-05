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Правозащитники передали в Администрацию президента подписи за введение моратория на смертную казнь

06.07.2017 18:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Правоохранители передали в Администрацию президента 18 тысяч подписей за введение моратория на смертную казнь в Беларуси, сообщает spring96.org.


Подписи были собраны в рамках глобальной акции Amnesty International, в Беларусь их привезла координатор этой акции Айша Юнг.


В обращении правозащитники напоминают, что Беларусь — последняя страна в Европе, в которой не отменена смертная казнь. С начала 1990 года к высшей мере наказания были приговорены более 400 человек, за все это время смертная казнь была заменена тюремным сроком только одному приговоренному.

В 2017 году в Беларуси за похищение, изнасилование и убийство двух женщин был казнен 34-летний Сергей Остриков. Еще двое приговоренных ожидают расстрела: 39-летний Кирилл Казачек за убийство двух собственных детей и 32-летний Алексей Михаленя за убийство двух пенсионеров.


— Нас призывают к отмене смертной казни. Мы эти предложения слышим, и не только слышим. Но против воли народа, подавляющая часть которого на референдуме высказалась за ее сохранение, ни одно государство пойти не может. Ни одно цивилизованное европейское государство, — сказал Александр Лукашенко 5 июля на пленарном заседании 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. — Мы как молодое суверенное государство прислушались к вашим советам — вынесли этот вопрос на референдум и получили результат. Теперь, чтобы от этого отказаться, нужно время. Поэтому вы, пожалуйста, нас не торопите. Мы знаем, что это такое и каковы ваши требования. Уверен, что мы постепенно придем к решению этой проблемы.

 
Теги: Минск
 
 
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Подписи были собраны в рамках глобальной акции Amnesty International, в Беларусь их привезла координатор этой акции Айша Юнг.

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