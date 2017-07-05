Почему танки на параде в Москве не портят асфальт и возможно ли такое в Минске

После парада на День независимости на некоторых улицах Минска остались следы от гусениц военной техники. Мы узнали, почему такой проблемы нет в Москве и исчезнет ли она у нас в перспективе.



Следы от гусениц после парада в Минске 3 июля 2017 года. Фото: Юлия Альгерчик

Почему в Москве и Питере танки не повреждают асфальт

Как минимум с 2008 года на военную гусеничную технику для парада в Москве устанавливают специальные гусеничные башмаки. Это делается для того, чтобы минимизировать ущерб дорожному покрытию улиц, сообщает Минобороны РФ.

— Это такие своеобразные башмаки, сделанные из полиуретана. Они надеваются на основную гусеницу и не повреждают асфальт. Это не новинка, такие приспособления и раньше использовались. Просто о них подзабыли, потому что парадов не было. Выпускает эту «обувь» отечественная промышленность. Под каждую технику делают свою резиновую гусеницу. Один, к примеру, делает их для установки «Мста», второй — для танков. Замечу, что это удовольствие не из дешевых, — рассказывал «Московскому комсомольцу» в 2008 году замглавкома Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Бычков.





То же самое делают и в Питере, где парад проходит на Дворцовой площади.

— Дворцовая площадь — часть внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО исторического центра Санкт-Петербурга, и чтобы не повредить ее брусчатку, всю гусеничную технику традиционно обувают в специальные асфальтоходные «башмаки», которые полностью исключают деформацию дорожного покрытия главной площади города, — писал в 2014 году ТАСС.

Возможно ли такое в Минске

Мы поинтересовались в Минобороны Беларуси, почему такое не практикуют в Минске. Начальник управления информации главного управления идеологической работы ведомства Владимир Макаров говорит, что министерство проводит работу в этом направлении. Так, асфальтоходные башмаки можно установить на четыре модернизированных танка Т-72Б3, которые мы недавно получили .



Модернизированные танки Т-72Б3. Фото: voentv.mil.by

В тактико-технических характеристиках ходовой части этих машин есть следующая информация: «гусеница металлическая с резино-металлическим параллельным шарниром и цевочным зацеплением, обеспечивающая возможность установки асфальтоходных башмаков».

— А на тех танках, которые есть и не модернизированы, гусеницы не обеспечивают возможности установки данных изделий, — добавляет Макаров.

Но конкретных планов по участию модернизированных танков в парадах и по закупке резиновых башмаков для них пока нет.

— Очередной контракт на дальнейшую модернизацию заключен, поэтому в обозримом будущем мы будем иметь такую возможность (устанавливать асфальтоходные башмаки. — TUT.BY), — говорит представитель Минобороны.