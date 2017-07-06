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Две молодые минчанки украли у иностранцев 1,5 тысячи евро
07.07.2017 07:39 — Новости Общества | Tut.by
Иностранцы пригласили девушек в гости, а потом обнаружили пропажу мобильного телефона и 1500 евро. Об этом
В милицию поступило заявление от двух иностранных граждан. Они познакомились с двумя минчанками на на популярном сайте знакомств и решили пригласить их к себе в гости. В ходе встречи девушки собирались остаться допоздна у новых знакомых, но, подождав пока молодые люди уснут, ушли, прихватив с собой более 1500 евро и мобильный телефон одного из парней. Украденные деньги они поделили между собой поровну.
В милиции выяснили,что преступление совершили две безработные жительницы столицы 18 и 19 лет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 («Кража») Уголовного кодекса Беларуси. Девушкам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Одна из них ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
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Преступление совершили две безработные жительницы столицы 18 и 19 лет.
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