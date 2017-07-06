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Две молодые минчанки украли у иностранцев 1,5 тысячи евро

07.07.2017 07:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Иностранцы пригласили девушек в гости, а потом обнаружили пропажу мобильного телефона и 1500 евро. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В милицию поступило заявление от двух иностранных граждан. Они познакомились с двумя минчанками на на популярном сайте знакомств и решили пригласить их к себе в гости. В ходе встречи девушки собирались остаться допоздна у новых знакомых, но, подождав пока молодые люди уснут, ушли, прихватив с собой более 1500 евро и мобильный телефон одного из парней. Украденные деньги они поделили между собой поровну.

В милиции выяснили,что преступление совершили две безработные жительницы столицы 18 и 19 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 («Кража») Уголовного кодекса Беларуси. Девушкам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Одна из них ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

 
Теги: знакомства
 
 
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Преступление совершили две безработные жительницы столицы 18 и 19 лет.

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