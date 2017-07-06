Селфи с Лукашенко, претенденты на субсидии и фантастический Нью-Йорк - все за вчера

Доброе утро!

А каким вы помните город своего детства? Несомненно, он был другим — и это очень важно не забывать. Сегодня у нас стартует конкурс для регионов: расскажи о городе своего детства — и получи денежный приз. Брест, Гомель, Могилев , давайте ностальгировать вместе!





ВАЖНОЕ

В Минске продолжаются заседания сессии ПА ОБСЕ. Вчера вот прошла уникальная, по словам ее участников, встреча. Традиционно эти люди сидят по разные стороны политических баррикад, некоторые — периодически в тюрьмах, других не всегда пускают в страну. Собрались представители белорусских властей, парламента, оппозиции, западные послы и спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харасти, человек non grata для официального Минска. Рассказываем, какие претензии друг другу высказали .

Мы перешли на новые номера лицевых счетов в формате IBAN — и начались проблемы: то зарплату на карту не переведут, то в банке платеж не примут. Разбирались, с какими сложностями сталкиваются белорусы и что им делать .

Помните, на днях президент подписал указ об адресных субсидиях на жилье? На пальцах объясняем , кто, на что и в каком размере получит такую субсидию. На них, кстати, направят около 135 млн рублей.

Все, эту гаргару отель у цирка наконец продали и, возможно, даже достроят: «не-Кемпински» отошел Сбербанку России за 1,99 рубля (на самом деле нет — за 50 млн долларов). Будем следить за его дальнейшей судьбой.





ПОПУЛЯРНОЕ

В инстаграм появилось первое селфи с Александром Лукашенко. Его опубликовала девушка, которая подошла не только сфотографироваться, но и сказать президенту спасибо: «Благодаря ему мы с мужем познакомились». Рассказываем всю эту интересную историю по порядку .





Посмотрите, какое чудо техники создали на белорусском предприятии — многоуровневую автоматизированную карусельную парковку! Вся конструкция стоит на 36 кв. метрах — на такой площади обычно становятся два автомобиля, а здесь помещаются 10! Оказывается, опытный образец «карусели» установили в Минске еще два года назад, но машины там, увы, не ставят. Разбирались, почему .

Помните, в перечень тех, кому сократили обязательный страховой стаж для начисления пенсий, не попали женщины в декретном отпуске? Мы спросили многодетных, что они думают о пенсии . «Оголили стаж настолько, что я, многодетная мать, не получаю ни копейки. Как это называется, социально ориентированное государство? — спрашивает одна из мам. — И еще один удивительный факт, который не поддается логике: если семья берет ребенка из детдома, то это входит в стаж. А если родные, выстраданные дети, то не считается».

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот уже полтора месяца родители школьников только и говорят о переносе времени начала уроков в новом учебном году на 9 часов утра. Слова президента о том, что его младший сын спит на первом уроке, чиновники восприняли как руководство к действию. А о родителях, похоже, никто не подумал. Наша Алена Андреева рассуждает о том, как простой белорусской семье жить с непрошеным нововведением.

Две недели наш Павел Мурашко тестировал относительно новую для белорусских дорог технику — электросамокат, и без устали отвечал на вопросы случайных прохожих: «Сколько стоит и на сколько хватает зарядки? Какая максимальная скорость? Где заряжать?» Рассказываем и показываем все!





После парада на День независимости на некоторых улицах Минска остались следы от гусениц военной техники. А вот танки на параде в Москве не портят асфальт. Разузнали, почему, и возможно ли такое в Минске .

Если вы пропустили прямой эфир очередной «Экономики на пальцах», не беда — посмотрите в записи . Вчера обсуждали блокчейн-лихорадку. Похоже, на наших глазах стремительно надувается огромный и красивый пузырь. Одни видят в этом светлое будущее, другие призывают проявлять осторожность. Сергей Чалый относится скорее ко вторым.

И напоследок покажем вам Нью-Йорк — один из тех городов, где есть душа и атмосфера. Здесь утренние пробежки соседствуют с фастфудом, высокий стиль с бомжами, а такси и дорогие машины — с морем пешеходов. Смотрите, каким увидел город наш фотограф Дима Брушко .





Все новости четверга, 6 июля

Кстати. Забыли же рассказать, что почем на Комаровке : черника нонче от 4 рублей за кило, подосиновики по 8 рублей за ведерко. М-м-м-м, выходные обещают быть вкусными!

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