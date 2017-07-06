|
Селфи с Лукашенко, претенденты на субсидии и фантастический Нью-Йорк - все за вчера
07.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
А каким вы помните город своего детства? Несомненно, он был другим — и это очень важно не забывать. Сегодня у нас стартует конкурс для регионов: расскажи о городе своего детства — и получи денежный приз. Брест, Гомель,
ВАЖНОЕ
В Минске продолжаются заседания сессии ПА ОБСЕ. Вчера вот прошла уникальная, по словам ее участников, встреча. Традиционно эти люди сидят по разные стороны политических баррикад, некоторые — периодически в тюрьмах, других не всегда пускают в страну. Собрались представители белорусских властей, парламента, оппозиции, западные послы и спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харасти, человек non grata для официального Минска.
Мы перешли на новые номера лицевых счетов в формате IBAN — и начались проблемы: то зарплату на карту не переведут, то в банке платеж не примут. Разбирались,
Помните, на днях президент подписал указ об адресных субсидиях на жилье?
Все, эту гаргару
ПОПУЛЯРНОЕ
В инстаграм появилось первое селфи с Александром Лукашенко. Его опубликовала девушка, которая подошла не только сфотографироваться, но и сказать президенту спасибо: «Благодаря ему мы с мужем познакомились».
Посмотрите, какое чудо техники создали на белорусском предприятии — многоуровневую автоматизированную карусельную парковку! Вся конструкция стоит на 36 кв. метрах — на такой площади обычно становятся два автомобиля, а здесь помещаются 10! Оказывается, опытный образец «карусели» установили в Минске еще два года назад, но машины там, увы, не ставят.
Помните, в перечень тех, кому
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Вот уже полтора месяца родители школьников только и говорят о переносе времени начала уроков в новом учебном году на 9 часов утра. Слова президента о том, что его младший сын спит на первом уроке, чиновники восприняли как руководство к действию. А о родителях, похоже, никто не подумал. Наша Алена Андреева
Две недели наш Павел Мурашко тестировал относительно новую для белорусских дорог технику — электросамокат, и без устали отвечал на вопросы случайных прохожих: «Сколько стоит и на сколько хватает зарядки? Какая максимальная скорость? Где заряжать?»
После парада на День независимости на некоторых улицах Минска
Если вы пропустили прямой эфир очередной «Экономики на пальцах», не беда —
И напоследок покажем вам Нью-Йорк — один из тех городов, где есть душа и атмосфера. Здесь утренние пробежки соседствуют с фастфудом, высокий стиль с бомжами, а такси и дорогие машины — с морем пешеходов.
Кстати. Забыли же рассказать,
Ваша редакция
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А еще расскажем, что почем на Комаровке. М-м-м-м, выходные обещают быть вкусными!
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии