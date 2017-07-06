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Конкурс "Могилев моего детства": расскажите свою историю и выиграйте приз 100 рублей

07.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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А вы помните свою первую поездку на велосипеде? Как шли с букетом и новеньким рюкзаком первый раз в первый класс? Как орали под окнами могилевской многоэтажки, вызывая друга Серегу на улицу или уговаривая его хотя бы сбросить мяч? TUT.BY объявляет старт нового конкурса «Могилев моего детства» и ждет ваши истории.


Конкурс «Могилев моего детства» — это сборник историй могилевчан о городе, которого уже нет, но который навсегда останется в наших сердцах. Это ваши истории об утопающем в зелени дворике, где вы висели на турниках, давно снесенном киоске, где вы на сэкономленные карманные деньги покупали жвачки, фишки и заветные шоколадные батончики. А может, вы ходили в драмтеатр еще до его реконструкции и даже бывали на танцах в парк Горького

Вспомните места, которые у вас неразрывно связаны с городом вашего детства и расскажите нам о них. Обо всем, что раньше было простым, но очень милым, а сейчас выглядит иначе. Пришлите нам историю и выиграйте приз.

Для участия в конкурсе нужно прислать текст, а также фотографии (нынешнюю и детскую, а также фото места, о котором вы пишете, если оно есть). Участники конкурса должны быть готовы подтвердить достоверность своей истории.

Ждем от вас писем с историями на e-mail: anjelika.vasilevskaya@tutby.com с пометкой «Могилев моего детства». В письме также укажите свое имя и фамилию (анонимные сообщения не принимаются), номер телефона.

Письма принимаем до 1 августа. Победителя выберут читатели TUT.BY на голосовании, которое будет объявлено вскоре после публикации последней истории, присланной на конкурс. Победитель получит приз в 100 рублей (приз нужно будет забрать самостоятельно в Могилевском филиале TUT.BY).

Редакция оставляет за собой право отбирать истории и публиковать самые интересные.

 
Теги: Могилев
 
 
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