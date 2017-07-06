ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конкурс "Брест моего детства": пришлите историю о любимом городе и выиграйте 100 рублей

07.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В 2019 году Брест отметит свое 1000-летие. К юбилейной дате город преображается, застраивается, расширяется и стремительно меняется. В преддверии юбилея TUT.BY объявляет о старте нового конкурса «Брест моего детства».


Конкурс «Брест моего детства» — это сборник историй брестчан о городе, которого уже нет, но который навсегда останется в наших сердцах. Вспомните места, которые у вас неразрывно связаны с городом вашего детства и расскажите нам о них. Это может быть двор, в которых вы висели на турниках, киоск с жвачками Turbo, многокилометровая очередь на границу с Польшей или лавочка, где вы играли в салочки. Все то, что раньше было простым, но очень милым, а сейчас выглядит иначе.

Для участия в конкурсе нужно прислать текст, а также две фотографии — детскую и нынешнюю (а лучше фотографию вас на фоне места, о котором пишете — нам ведь тоже хочется посмотреть).

Участники конкурса должны быть готовы подтвердить достоверность своей истории.

Ждем от вас писем с историями и фотографиями на e-mail: skorshunov@tutby.com с пометкой «Брест моего детства». В письме также укажите свое имя и фамилию (анонимные сообщения не принимаются), номер телефона.

Письма принимаем до 1 августа. Победителя выберут читатели TUT.BY на голосовании, которое будет объявлено вскоре после публикации последней истории, присланной на конкурс. Победитель получит приз в 100 рублей (приз нужно будет забрать самостоятельно).

Редакция оставляет за собой право отбирать истории и публиковать самые интересные.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
У Гродне на аўкцыён выставілі будынак часоў Тызенгаўза - адзiн з самых старых у горадзе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика