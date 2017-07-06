В 2019 году Брест отметит свое 1000-летие. К юбилейной дате город преображается, застраивается, расширяется и стремительно меняется. В преддверии юбилея TUT.BY объявляет о старте нового конкурса «Брест моего детства».





Конкурс «Брест моего детства» — это сборник историй брестчан о городе, которого уже нет, но который навсегда останется в наших сердцах. Вспомните места, которые у вас неразрывно связаны с городом вашего детства и расскажите нам о них. Это может быть двор, в которых вы висели на турниках, киоск с жвачками Turbo, многокилометровая очередь на границу с Польшей или лавочка, где вы играли в салочки. Все то, что раньше было простым, но очень милым, а сейчас выглядит иначе.

Для участия в конкурсе нужно прислать текст, а также две фотографии — детскую и нынешнюю (а лучше фотографию вас на фоне места, о котором пишете — нам ведь тоже хочется посмотреть).

Участники конкурса должны быть готовы подтвердить достоверность своей истории.

Ждем от вас писем с историями и фотографиями на e-mail: skorshunov@tutby.com с пометкой «Брест моего детства». В письме также укажите свое имя и фамилию (анонимные сообщения не принимаются), номер телефона.

Письма принимаем до 1 августа. Победителя выберут читатели TUT.BY на голосовании, которое будет объявлено вскоре после публикации последней истории, присланной на конкурс. Победитель получит приз в 100 рублей (приз нужно будет забрать самостоятельно).

Редакция оставляет за собой право отбирать истории и публиковать самые интересные.