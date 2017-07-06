Помните, под каким деревом хранили «секретики». А свое самое надежное укрытие во время игры в Московские прятки? Где в Гомеле продавались жвачки Donald и Turbo? А где торговали варенками? И куда подевался планетарий?





TUT.BY объявляет о старте ностальгического конкурса «Гомель моего детства». Предлагаем вспомнить о том, как это было, и рассказать об этом читателям.

Для участия в конкурсе нужно прислать текст с рассказом-воспоминанием о своем детстве в родном Гомеле. У писем с фото (детскими и нынешними) — шансов на победу больше.

Участники конкурса должны быть готовы подтвердить достоверность своей истории.

Ждем ваших историй на e-mail: elena.bychkova@tutby.com с пометкой «Город детства». В письме также укажите свое имя и фамилию (анонимные сообщения сразу отправятся в спам), название населенного пункта, номер телефона.

Письма принимаем до 1 августа. Победителя выберут читатели TUT.BY во время голосования, которое будет объявлено вскоре после публикации последнего письма. Победитель получит приз в 100 рублей.

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