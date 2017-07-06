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Редкую бракованную 20-рублевку обнаружили в Беларуси
07.07.2017 08:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл – Sputnik. Работник ОАО "Беларусбанк" при приеме выручки обнаружил бракованную 20-рублевую купюру с редким дефектом – на банкноте отсутствовали треть необходимых буквенных обозначений, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.
Деноминация
"На исследование поступил денежный билет Национального банка Республики Беларусь образца 2009 года достоинством 20 рублей, на котором отсутствовала часть изображения и текстового фрагмента", – сказали в ГКСЭ.
Там также сообщили, что странную купюру обнаружила при приеме выручки кассир филиала Беларусбанка – деньги в банк принесла продавец одного из сельских магазинов Дрибинского района.
Эксперты установили, что купюра на самом деле подлинная, а необходимые изображения и слова отсутствуют из-за производственного брака.
Среди бонистов такие купюры весьма ценятся, их стоимость может в разы превышать номинал.
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Среди бонистов такие купюры весьма ценятся, их стоимость может в разы превышать номинал.
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