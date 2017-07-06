Редкую бракованную 20-рублевку обнаружили в Беларуси

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Работник ОАО "Беларусбанк" при приеме выручки обнаружил бракованную 20-рублевую купюру с редким дефектом – на банкноте отсутствовали треть необходимых буквенных обозначений, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

Деноминация прошла в Беларуси 1 июля 2016 года , в оборот были введены новые банкноты и монеты. С 1 января 2017 года денежные знаки образца 2000 года больше не принимаются в качестве наличного платежного средства. Впервые с советского периода в Беларуси в прошлом году начали применяться металлические деньги.

"На исследование поступил денежный билет Национального банка Республики Беларусь образца 2009 года достоинством 20 рублей, на котором отсутствовала часть изображения и текстового фрагмента", – сказали в ГКСЭ.

Там также сообщили, что странную купюру обнаружила при приеме выручки кассир филиала Беларусбанка – деньги в банк принесла продавец одного из сельских магазинов Дрибинского района.

Эксперты установили, что купюра на самом деле подлинная, а необходимые изображения и слова отсутствуют из-за производственного брака.

Среди бонистов такие купюры весьма ценятся, их стоимость может в разы превышать номинал.