Поэзия Шагала теперь и на заборах: необычная акция к юбилею художника

ВИТЕБСК, 7 июл — Sputnik. Идея расписать город поэзией Шагала принадлежит Арт-центру Марка Шагала и Витебскому музею современного искусства. Пока появились всего два произведения художника. "К моему городу Витебску" — стихотворение в прозе в переводе Льва Берлинского занимает 85 метров забора по улице Покровской. И "Отечество мое — в душе моей", которое в свое время перевел с идиша Андрей Вознесенский, оно растянулось на 35 метров.

"У нас в планах сделать цитаты из произведений художника на разных языках: английском, французском и идише, ведь в город приезжают туристы из разных стран. Например, один из гостей — датчанин, говорящий по-русски, прочитав стихотворение "К моему городу Витебску", захотел перевести его на датский язык, а потом подарить перевод городу", — рассказала Sputnik директор музея Марка Шагала, Ирина Воронова.

Жителям Витебска проект понравился.



© Sputnik/ Павел Вур Стихи Марка Шагала в переводе Андрея Вознесенского на витебском заборе

"Каждый раз, проходя мимо, я читаю по несколько абзацев из стихотворения. За раз такой длинный "кусок забора" осилить тяжело, но постепенно я продвигаюсь к окончанию произведения", — говорит жительница района Елена.

Некоторые жители рассказывают, что только после того, как увидели "стихи на заборе", заинтересовались Шагалом и решили впервые посетить дом-музей художника, хотя жили возле него много лет.