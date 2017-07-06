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Поэзия Шагала теперь и на заборах: необычная акция к юбилею художника

07.07.2017 08:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ВИТЕБСК, 7 июл — Sputnik. Идея расписать город поэзией Шагала принадлежит Арт-центру Марка Шагала и Витебскому музею современного искусства. Пока появились всего два произведения художника. "К моему городу Витебску" — стихотворение в прозе в переводе Льва Берлинского занимает 85 метров забора по улице Покровской. И "Отечество мое — в душе моей", которое в свое время перевел с идиша Андрей Вознесенский, оно растянулось на 35 метров.

Поэзия Шагала теперь и на заборах: необычная акция к юбилею художника
© Public Domain.
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"У нас в планах сделать цитаты из произведений художника на разных языках: английском, французском и идише, ведь в город приезжают туристы из разных стран. Например, один из гостей — датчанин, говорящий по-русски, прочитав стихотворение "К моему городу Витебску", захотел перевести его на датский язык, а потом подарить перевод городу", — рассказала Sputnik директор музея Марка Шагала, Ирина Воронова.

Жителям Витебска проект понравился.

Поэзия Шагала теперь и на заборах: необычная акция к юбилею художника
© Sputnik/ Павел Вур
Стихи Марка Шагала в переводе Андрея Вознесенского на витебском заборе

"Каждый раз, проходя мимо, я читаю по несколько абзацев из стихотворения. За раз такой длинный "кусок забора" осилить тяжело, но постепенно я продвигаюсь к окончанию произведения", — говорит жительница района Елена.

Некоторые жители рассказывают, что только после того, как увидели "стихи на заборе", заинтересовались Шагалом и решили впервые посетить дом-музей художника, хотя жили возле него много лет.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске возле дома-музея Шагала, на улице Покровской, появились два стихотворения художника, написанные прямо на заборе. Акцию провели в рамках проекта "Город...

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