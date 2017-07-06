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Топ-менеджеров Беларусбанка начнут судить в Минске 19 июля

07.07.2017 08:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл – Sputnik. Суд Центрального района Минска 19 июля начинает рассмотрение уголовного дела по обвинению двух топ-менеджеров ОАО "Беларусбанк", сообщила Sputnik помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Топ-менеджеров Беларусбанка начнут судить в Минске 19 июля
© Sputnik / Виктор Толочко
КГБ: Господарик задержан с поличным при получении взятки в $14 тыс.

Фигуранты дела – первый зампред Беларусбанка Геннадий Господарик, а также заместитель директора департамента — начальника управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями. Оба подозреваются в получении взяток. Господарик был задержан летом 2016 года, первый зампред попался с поличным при получении 14 тысяч долларов США.

"Суд Центрального района 19 июля начинает рассмотрение уголовного дела по обвинению первого заместителя председателя Правления ОАО "АСБ "Беларусбанк" и начальника управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями данного ОАО", – сказала Шильвян.

В конце минувшего года был отправлен в отставку председатель правления Беларусбанка Сергей Писарик, причем новость об этом застала его прямо на рабочем месте. Позже Писарик выступил с открытым письмом в адрес коллег и клиентов банка, в котором сообщил, что его дальнейшая деятельность будет связана с другой работой.

В марте текущего года крупнейший банк страны возглавил Виктор Ананич, до его назначения должность председателя правления временно занимал зампред Александр Поливко.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Оба бывших работника крупнейшего банка страны подозреваются в получении взяток.

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