Топ-менеджеров Беларусбанка начнут судить в Минске 19 июля

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Суд Центрального района Минска 19 июля начинает рассмотрение уголовного дела по обвинению двух топ-менеджеров ОАО "Беларусбанк", сообщила Sputnik помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Фигуранты дела – первый зампред Беларусбанка Геннадий Господарик, а также заместитель директора департамента — начальника управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями. Оба подозреваются в получении взяток. Господарик был задержан летом 2016 года, первый зампред попался с поличным при получении 14 тысяч долларов США.

"Суд Центрального района 19 июля начинает рассмотрение уголовного дела по обвинению первого заместителя председателя Правления ОАО "АСБ "Беларусбанк" и начальника управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями данного ОАО", – сказала Шильвян.

В конце минувшего года был отправлен в отставку председатель правления Беларусбанка Сергей Писарик, причем новость об этом застала его прямо на рабочем месте. Позже Писарик выступил с открытым письмом в адрес коллег и клиентов банка, в котором сообщил, что его дальнейшая деятельность будет связана с другой работой.

В марте текущего года крупнейший банк страны возглавил Виктор Ананич , до его назначения должность председателя правления временно занимал зампред Александр Поливко.