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Топ-менеджеров Беларусбанка начнут судить в Минске 19 июля
07.07.2017 08:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл – Sputnik. Суд Центрального района Минска 19 июля начинает рассмотрение уголовного дела по обвинению двух топ-менеджеров ОАО "Беларусбанк", сообщила Sputnik помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.
© Sputnik / Виктор Толочко
Фигуранты дела – первый зампред Беларусбанка Геннадий Господарик, а также заместитель директора департамента — начальника управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями. Оба подозреваются в получении взяток. Господарик был задержан летом 2016 года, первый зампред попался с поличным при получении 14 тысяч долларов США.
"Суд Центрального района 19 июля начинает рассмотрение уголовного дела по обвинению первого заместителя председателя Правления ОАО "АСБ "Беларусбанк" и начальника управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями данного ОАО", – сказала Шильвян.
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Оба бывших работника крупнейшего банка страны подозреваются в получении взяток.
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