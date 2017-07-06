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Солнечно и до +20 градусов. Погода в Могилеве в выходные
07.07.2017 09:06 — Новости Общества | Tut.by
Наступающие выходные июльскими не назовешь: будет всего не больше +20°С, облачно с прояснениями. По предварительным данным, начало следующей недели обещает быть дождливым.
Сегодня, 7 июля, будет не больше +16°С, переменная облачность.
В субботу столбик термометра поднимется до +18°С, но будет по-прежнему облачно.
В воскресенье потеплеет еще на 2 градуса. По-прежнему будет облачно с прояснениями.
10 июля температура воздуха поднимется до +22°С, однако днем прогнозируют небольшой дождь.
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Начало следующей недели грозит быть дождливым.
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