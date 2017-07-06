Солнечно и до +20 градусов. Погода в Могилеве в выходные

Наступающие выходные июльскими не назовешь: будет всего не больше +20°С, облачно с прояснениями. По предварительным данным, начало следующей недели обещает быть дождливым.



Фото: hq-wallpapers.ru

Сегодня, 7 июля, будет не больше +16°С, переменная облачность.

В субботу столбик термометра поднимется до +18°С, но будет по-прежнему облачно.

В воскресенье потеплеет еще на 2 градуса. По-прежнему будет облачно с прояснениями.

10 июля температура воздуха поднимется до +22°С, однако днем прогнозируют небольшой дождь.

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