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Солнечно и до +20 градусов. Погода в Могилеве в выходные

07.07.2017 09:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Наступающие выходные июльскими не назовешь: будет всего не больше +20°С, облачно с прояснениями. По предварительным данным, начало следующей недели обещает быть дождливым.


Фото: hq-wallpapers.ru

Сегодня, 7 июля, будет не больше +16°С, переменная облачность.

В субботу столбик термометра поднимется до +18°С, но будет по-прежнему облачно.

В воскресенье потеплеет еще на 2 градуса. По-прежнему будет облачно с прояснениями.

10 июля температура воздуха поднимется до +22°С, однако днем прогнозируют небольшой дождь.

Следи за точным прогнозом погоды в любом городе Беларуси на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Начало следующей недели грозит быть дождливым.

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