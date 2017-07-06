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"Гродно моего детства": расскажите свою историю и выиграйте приз 100 рублей
07.07.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Помните, куда ездили смотреть на «город будущего»? А самолет-кинотеатр в городском парке? А бабушки с семечками на Советской и встречи в старом сквере около танка? Где в Гродно можно было потанцевать в «клетке»? А воскресные походы с родителями на «поле чудес» на Скидельский рынок? А каток на Советской площади около новогодней елки? А красочные витражи в старой «Березке»?
TUT.BY объявляет о старте ностальгического конкурса «Гродно моего детства». Предлагаем вспомнить о том, каким запомнился город из Вашего детства, и рассказать об этом читателям.
Для участия в конкурсе нужно прислать текст с рассказом-воспоминанием о своем детстве в родном Гродно. У писем с фото (детскими и нынешними) — шансов на победу больше.
Участники конкурса должны быть готовы подтвердить достоверность своей истории.
Ждем ваших историй на e-mail:
Письма принимаем до 1 августа. Победителя выберут читатели TUT.BY во время голосования, которое будет объявлено вскоре после публикации последнего письма. Победитель получит приз в 100 рублей.
Редакция оставляет за собой право отбирать истории и публиковать самые интересные из них.
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TUT.BY объявляет о старте ностальгического конкурса "Гродно моего детства". Предлагаем вспомнить о том, каким запомнился город из Вашего детства, и рассказать об этом...
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