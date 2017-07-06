Помните, куда ездили смотреть на «город будущего»? А самолет-кинотеатр в городском парке? А бабушки с семечками на Советской и встречи в старом сквере около танка? Где в Гродно можно было потанцевать в «клетке»? А воскресные походы с родителями на «поле чудес» на Скидельский рынок? А каток на Советской площади около новогодней елки? А красочные витражи в старой «Березке»?





TUT.BY объявляет о старте ностальгического конкурса «Гродно моего детства». Предлагаем вспомнить о том, каким запомнился город из Вашего детства, и рассказать об этом читателям.

Для участия в конкурсе нужно прислать текст с рассказом-воспоминанием о своем детстве в родном Гродно. У писем с фото (детскими и нынешними) — шансов на победу больше.

Участники конкурса должны быть готовы подтвердить достоверность своей истории.

Ждем ваших историй на e-mail: kamiahina.olga@tutby.com с пометкой «Город детства». В письме также укажите свое имя и фамилию (анонимные сообщения сразу отправятся в спам), название населенного пункта, номер телефона.

Письма принимаем до 1 августа. Победителя выберут читатели TUT.BY во время голосования, которое будет объявлено вскоре после публикации последнего письма. Победитель получит приз в 100 рублей.

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