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Скамейка в виде пожарной машины появится в Бресте
07.07.2017 09:27 — Новости Общества | Tut.by
Областное управление МЧС ко Дню пожарной службы установит в Парке культуры и отдыха тематическую скамейку,
Она будет выполнена в виде старой пожарной машины традиционной красной расцветки с сигнальным колокольчиком.
Как рассказал официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов, скамейку установят недалеко от детской площадки по левую сторону от Театра эстрады. Открытие нового объекта состоится 25 июля в рамках профессионального праздника, который в этот день организуют спасатели в парке.
Подобный арт-объект ко Дню спасателя появился в прошлом году на площади Свободы. Там установили кованую скамейку со скульптурой пожарного-спасателя. Обе скамейки выполнены руками брестского мастера Александра Чумакова по эскизам работников МЧС.
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Она будет выполнена в виде старой пожарной машины традиционной красной расцветки с сигнальным колокольчиком.
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