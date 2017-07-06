Скамейка в виде пожарной машины появится в Бресте

Областное управление МЧС ко Дню пожарной службы установит в Парке культуры и отдыха тематическую скамейку, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

Она будет выполнена в виде старой пожарной машины традиционной красной расцветки с сигнальным колокольчиком.

Как рассказал официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов, скамейку установят недалеко от детской площадки по левую сторону от Театра эстрады. Открытие нового объекта состоится 25 июля в рамках профессионального праздника, который в этот день организуют спасатели в парке.

Подобный арт-объект ко Дню спасателя появился в прошлом году на площади Свободы. Там установили кованую скамейку со скульптурой пожарного-спасателя. Обе скамейки выполнены руками брестского мастера Александра Чумакова по эскизам работников МЧС.