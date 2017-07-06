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Супруги из Могилева воровали на кладбище цветы и перепродавали их

07.07.2017 09:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Сразу несколько похожих заявлений от незнакомых между собой могилевчан поступило в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева. Люди утверждали: с могил их родственников, захороненных на Загорском кладбище, исчезают букеты. Было установлено, что всего их пропало более полусотни, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Силовики вычислили, что промышляла на кладбище супружеская чета из Могилева.

— Главе семьи 60 лет, он уже был судим за причинение легкого телесного повреждения, его жене — 57 лет. Официального и постоянного источника дохода ни он, ни она не имеют, вот и ходили на кладбище, как на работу. Собирали с чужих могил цветы, чтобы перепродать их на рынке. Вырученные деньги тратили на спиртное, — пояснил оперуполномоченный отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева Дмитрий Терехов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за кражу, совершенную группой лиц. Супругам грозит от двух лет исправительных работ до четырех лет тюрьмы. Предприимчивых мужа и жену уже задерживали за мелкое хулиганство.

 
Теги: Могилев
 
 
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