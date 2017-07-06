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Далеко не июль. Погода в Гомеле в выходные
07.07.2017 10:19 — Новости Общества | Tut.by
Лето приближается к своей середине, но пока количество жарких дней можно сосчитать на пальцах.
По прогнозам синоптиков в субботу и воскресенье в Гомеле будет облачно с прояснениями. Днем температура будет около +20° С, ночью — до +15° С. Также вечером и ночью возможен туман.
В общем, отправляясь на вечерние прогулки, не забывайте теплые вещи!
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Лето плавно стремится к своей середине, но пока количество жарких дней можно сосчитать на пальцах.
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