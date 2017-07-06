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Далеко не июль. Погода в Гомеле в выходные

07.07.2017 10:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Лето приближается к своей середине, но пока количество жарких дней можно сосчитать на пальцах.


По прогнозам синоптиков в субботу и воскресенье в Гомеле будет облачно с прояснениями. Днем температура будет около +20° С, ночью — до +15° С. Также вечером и ночью возможен туман.

В общем, отправляясь на вечерние прогулки, не забывайте теплые вещи!

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Лето плавно стремится к своей середине, но пока количество жарких дней можно сосчитать на пальцах.

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