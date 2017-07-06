Далеко не июль. Погода в Гомеле в выходные

Лето приближается к своей середине, но пока количество жарких дней можно сосчитать на пальцах.





По прогнозам синоптиков в субботу и воскресенье в Гомеле будет облачно с прояснениями. Днем температура будет около +20° С, ночью — до +15° С. Также вечером и ночью возможен туман.

В общем, отправляясь на вечерние прогулки, не забывайте теплые вещи!

Погода в Гомеле и области