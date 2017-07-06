Сенатор: избежать религиозных конфликтов можно путем просвещения

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Просвещением людей можно избавиться от религиозной нетерпимости и дискриминации, заявила Sputnik член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова.

Сенатор подготовила проект резолюции о недопустимости дискриминации и нетерпимости — парламентарии ОБСЕ рассматривают документ в эти дни в Минске. В разговоре со Sputnik сенатор пояснила необходимость подобной резолюции.

"Для любого образованного человека религиозные войны ассоциируются с мрачным Средневековьем. Говорить в XXI веке о возможности религиозных столкновений — значит, говорить о том, что мы идем не в сторону прогресса, а в гремучее прошлое", — отметила Нарусова.

Сенатор уверена: всем странам-участницам ОБСЕ необходимо твердо заявить о недопустимости религиозной розни и вражды.

"Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке: сунниты, шииты… По большому счету, это не религиозная вражда, а вражда кланов и борьба за власть. Очень часто религия используется как идеологическое обоснование борьбы за власть. Это то, что мы видим и сегодня с терроризмом. Это борьба за власть и нефть под прикрытием религии", — добавила собеседница агентства.

Нарусова напомнила: ислам не проповедует насилия, а все злодеяния, совершаемые тем же "Исламским государством" (террористическая группировка, запрещенная во многих странах мира — Sputnik), делаются именно ради выгоды.

На вопрос о том, как не допустить религиозной розни и нетерпимости к тем же мусульманам из-за деятельности террористов, Нарусова ответила просто: "только просвещением".

"Чаще всего причины, почему ИГИЛ легко вербует себе сторонников — социальные. У молодого человека нет образования, работы, социального лифта. Здесь ему предлагают легкий, как ему кажется, и быстрый заработок, для которого нужно только уметь нажимать на курок. Поможет в этом только воспитание и образование", — заключила собеседница агентства.