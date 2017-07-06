В Гомеле пациент пытался пронести в больницу два килограмма маковой соломки

51-летний житель деревни из Жлобинского района находился на лечении в одной из гомельских больниц. Мужчина пытался пронести маковую соломку через проходную медучреждения, сообщает УВД Гомельского облисполкома .

На проходной милиционеры остановили пациента с пакетом, в котором оказалась соломка общим весом более двух килограмм. Мужчину задержали.

Ранее он уже был судим за хранение наркотических средств. В настоящее время устанавливается, где он взял маковую соломку и для каких целей пытался пронести ее в больницу.

С начала действия специальной программы «Мак», с 1 июня 2017 года, на территории Гомельской области выявлено 326 фактов произрастания наркосодержащих растений, уничтожено почти 18 тонн конопли и мака. 20 жителей Гомельщины привлечены к административной ответственности за незаконное возделывание дурманящих культур.