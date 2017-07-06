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В Гомеле пациент пытался пронести в больницу два килограмма маковой соломки
07.07.2017 11:08 — Новости Общества | Tut.by
51-летний житель деревни из Жлобинского района находился на лечении в одной из гомельских больниц. Мужчина пытался пронести маковую соломку через проходную медучреждения, сообщает
На проходной милиционеры остановили пациента с пакетом, в котором оказалась соломка общим весом более двух килограмм. Мужчину задержали.
Ранее он уже был судим за хранение наркотических средств. В настоящее время устанавливается, где он взял маковую соломку и для каких целей пытался пронести ее в больницу.
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Ранее он уже был судим за хранение наркотических средств.
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