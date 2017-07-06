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Купание приостановили на трех пляжах Могилевского района
07.07.2017 11:18 — Новости Общества | Tut.by
Санслужба приостановила купание в трех водоемах Могилева и Могилевского района с 6 июля. Это связано с продолжающимся ухудшением качества воды.
Купание приостановлено в пределах пляжей у деревни Полыковичи на реке Днепр и на пруду у деревни Вильчицы. Тут качество воды ухудшается по микробиологическим показателям.
Также с 6 июля ограничено купание детей на реке Днепр в пределах городского пляжа в Могилеве.
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Качество воды в них ухудшается.
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