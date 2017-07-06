Купание приостановили на трех пляжах Могилевского района

Санслужба приостановила купание в трех водоемах Могилева и Могилевского района с 6 июля. Это связано с продолжающимся ухудшением качества воды.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Купание приостановлено в пределах пляжей у деревни Полыковичи на реке Днепр и на пруду у деревни Вильчицы. Тут качество воды ухудшается по микробиологическим показателям.

Также с 6 июля ограничено купание детей на реке Днепр в пределах городского пляжа в Могилеве.