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В Полоцке саперы выезжали на проверку подозрительной коробки возле магазина

07.07.2017 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Утром 6 июля саперы работали у магазина «Дионис» на улице Октябрьской в Полоцке. Прохожие заметили подозрительную коробку с проводами. Подробности сообщает УВД Витебского облисполкома.

Местная жительница позвонила в милицию — на бордюре у магазина кто-то оставил небольшую коробку с торчащими из нее проводами.

«На место прибыли сотрудники милиции, МЧС, территорию оцепили, саперы в/ч 5530 обследовали подозрительный предмет», — рассказывают в милиции.

Оказалось, внутри была старая советская игрушка «Волейбол».

 
 
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Прохожие заметили торчащие из коробки провода. Оказалось, кто-то оставил там старую советскую игрушку.

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