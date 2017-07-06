В Полоцке саперы выезжали на проверку подозрительной коробки возле магазина

Утром 6 июля саперы работали у магазина «Дионис» на улице Октябрьской в Полоцке. Прохожие заметили подозрительную коробку с проводами. Подробности сообщает УВД Витебского облисполкома.

Местная жительница позвонила в милицию — на бордюре у магазина кто-то оставил небольшую коробку с торчащими из нее проводами.

«На место прибыли сотрудники милиции, МЧС, территорию оцепили, саперы в/ч 5530 обследовали подозрительный предмет», — рассказывают в милиции.

Оказалось, внутри была старая советская игрушка «Волейбол».