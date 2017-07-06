|
В Полоцке саперы выезжали на проверку подозрительной коробки возле магазина
07.07.2017 11:14 — Новости Общества | Tut.by
Утром 6 июля саперы работали у магазина «Дионис» на улице Октябрьской в Полоцке. Прохожие заметили подозрительную коробку с проводами. Подробности
Местная жительница позвонила в милицию — на бордюре у магазина кто-то оставил небольшую коробку с торчащими из нее проводами.
«На место прибыли сотрудники милиции, МЧС, территорию оцепили, саперы в/ч 5530 обследовали подозрительный предмет», — рассказывают в милиции.
Оказалось, внутри была старая советская игрушка «Волейбол».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прохожие заметили торчащие из коробки провода. Оказалось, кто-то оставил там старую советскую игрушку.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии