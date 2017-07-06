УЗИ, биохимия и рентген легких - раз в год. Онкологи о том, как вовремя распознать рак

В год в Беларуси выявляют около 50 тысяч новых случаев рака. На диспансерном учете состоят около 250 тысяч онкологических пациентов. И количество больных растет: к 2020 году уже будет около 70 тысяч новых случаев в год. Это тенденция характерна для всего мира, не только для нашей страны. При этом если врачи выявили рак на ранней стадии, его проще вылечить. Что делать белорусам, чтобы вовремя заметить болезнь, и достаточно ли в стране онкологов?



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С раком шейки матки приходят девушки в 20 лет

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и радиологии им. Н.Н. Александрова, рассказывает, что на ранних стадиях у рака в основном нет симптомов. И как бы медики не старались, около 20% случаев опухолей выявляют именно на поздних стадиях: третьей или четвертой.

Но если диагностировать болезнь на первой или второй стадии, то человек может выздороветь в 95−100% случаев. Поэтому основные усилия медиков, по мнению специалиста, должны быть направлены на диагностирование болезни у людей, которые считают себя здоровыми. При этом начинать обследование стоит не с консультации с онкологом, а с приема у терапевта.

— В стране 300 онкологов, и они занимаются онкологическими пациентами. 250 тысяч пациентов стоят на учете, — объясняет он ситуацию загруженностью врачей-специалистов.

По его словам, женщине в возрасте 30 лет в первую очередь стоит обратить внимание на риск заболеть раком шейки матки. В год в стране выявляют 500−700 случаев этой болезни у женщин. Плюс на учет ставят еще около 1000 женщин в год, у которых находят рак шейки матки нулевой стадии, то есть неинвазивный. Это начало онкологического заболевания, и если его вовремя диагностировать, то лечение будет очень эффективным.

— Рак шейки матки вызывает вирус папилломы человека, и он связан с ранним началом половой жизни. Сейчас молодые люди вступают в половую связь в 13−15 лет. И от первого полового акта до развития заболевания в среднем проходит 10−15 лет. Не редкость, когда к нам обращаются пациентки в возрасте 20 лет, — рассказывае специалист.

Раз в год всем надо делать УЗИ органов брюшной полости и малого таза

Сергей Красный уверен, что вакцинация против вируса папилломы человека — самое эффективное средство в борьбе с раком шейки матки. Здесь возникает другая проблема: девушке ее нужно пройти до начала половой жизни.

— Но появились работы (исследовательские — Прим. TUT.BY), что даже если пройти вакцинацию после начала половой жизни, она тоже будет эффективной, — говорит Сергей Красный.

Пока эта процедура в Беларуси платная. Но если, по словам специалиста, ее внесут в госпрограмму, то стоимость снизится, а при этом эффективность в уменьшении уровня заболеваемости раком шейки матки будет высокая.

Cпециалист советует девушкам с 25 лет обязательно проходить ежегодные профилактические осмотры гинеколога и делать мазок из шейки матки. По словам Сергея Красного, в этом году в Минске, а потом и в каждом областном центре должен появиться аппарат жидкостной цитологии. Он позволит проводить исследование более современным методом и делать раскладку по монослою клеток. Из него проще выявить злокачественные.



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В Минске этот аппарат, скорее всего, будет стоять в Минском городском клиническом онкологическом диспансере. При этом если анализ жидкостной цитологии у девушки хороший, то его можно не проводить следующие три-пять лет.

Сергей Красный дал еще один совет всем, кто хочет контролировать состояние своего здоровья независимо от возраста и пола: раз в год обязательно делать УЗИ органов брюшной полости и малого таза, биохимический анализ крови и рентген легких. Правда, с помощью рентгена рак выявляют только примерно в 20% случаев, но этот метод помогает диагностировать другие заболевания.

Работая над проектами по борьбе с раком, молодые ученые получают среднюю по стране зарплату

В борьбе с раком большую роль играет скрининг — выявление злокачественной опухоли у пациентов без симптомов заболевания. Он снижает смертность от рака на 20−50%. Во время такой программы медики берут группу здоровых людей и обследуют на наличие заболевания. В Беларуси скрининг разработан для пяти локализаций: выявления рака шейки матки, молочной железы, колоректального рака, раков предстательной железы и легкого.

По словам Сергея Красного, еще одно важное направление на пути по снижению количество больных — научные исследования и разработки в области онкологии. Только в РНПЦ в год проводят 60−70 научных исследований. Одна из тем посвящена выявлению небольших опухолей и их удаление малоинвазивными операциями.

Еще один проект, важный в лечении больных раком, — персонифицированные вакцины. Например, над разработкой таких сейчас трудятся в фармацевтической компании «Нативита» совместно со словацким научным центром BioMed, РНПЦ онкологии и радиологии им. Н. Н. Александрова и Витебским медицинским университетом. Эти препараты направлены на конкретную мутацию при определенных злокачественных опухолях.

Михаил Белевцев, заместитель директора по науке РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, обратил внимание, что сейчас у них бум молодых ученых, которые хотят заниматься разработками в области онкологии.

— Если раньше мы искали, уговаривали, то сейчас берем сотрудников по конкурсу. У нас две категории научных сотрудников — биологи и медики. Медики работают по совместительству. Также приходит молодежь с третьего курса, пишут курсовые,. дипломы. Если мы видим в человеке потенциал, то предлагаем остаться. Условия работы достаточно неплохие, — говорит Михаил Белевцев.

Собеседник уточняет, что младшие научные сотрудники у них получают среднюю по стране зарплату. Напомним, что в мае она была почти 800 рублей .



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Специалисты обращают внимание, что в исследованиях хотели бы более плотно работать с частными компаниями, но закон это не всегда позволяет.

«Часов на подготовку онкологов в университете недостаточно»

Александр Прохоров, заведующий кафедрой онкологии Белорусского государственного медицинского университета рассказал, как сегодня готовят онкологов. Основная подготовка начинается после университета.

— Медуниверситет дает базовое образование. Нельзя сказать, что выпускник вуза — специалист в области онкологии. Специализация начинается после окончания университета: сначала в интернатуре, затем на работе в отделении. Сегодня онкологии обучаются студенты пятого-шестого курса лечебного и педиатрического факультетов. Еще десять лет назад этот курс был очень маленький. Но учитывая большую социальную проблему, которую составляет онкологическое заболевание, количество часов на предмет увеличили, преподавателей вместо пяти стало 12. Достаточно ли это? Конечно же, недостаточно. Сегодня онколог должен знать и терапию, и элементы хирургии, радиологии… Это широкая специальность. Увеличить количество часов не так просто. Чтобы это сделать на одной кафедре, на другой нужно что-то забрать, — говорит он.