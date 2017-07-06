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Коробку с игрушкой "обезвредили" саперы в Полоцке

07.07.2017 11:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Коробка с детской игрушкой стала причиной вызова специалистов-саперов в Полоцке, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Витебской области.

Тревожный звонок в дежурную часть поступил накануне около 10 часов утра — местная жительница сообщила, что рядом с магазином "Дионис" по улице Октябрьской лежит подозрительная коробка, из которой торчат провода.

На место выехала бригада разминирования из военной части, территория вблизи магазина была оцеплена, однако эвакуация не производилась.

Как отметили в УВД, в коробке оказалась игра "Волейбол", которая выпускалась еще в советские времена.

 
Теги: Минск
 
 
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Бригада взрывотехников из коробки с торчащими проводами достала советскую игру "Волейбол".

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