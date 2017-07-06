Лукашенко едет с инспекцией на малую родину – в поселок Копысь

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко совершит рабочую поездку на Витебщину, в ходе которой посетит свою малую родину – городской поселок Копысь, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© Sputnik Владимир Федоренко Президент пообещал "закрутить" вертикаль власти

Цель поездки президента – проверить, как выполняются его поручения, данные в 2016 году , по развитию центра народного творчества и ремесел, сельскохозяйственных предприятий Шкловского района, а также благоустройству поселка.

"Планируется, что президент посетит строящиеся и реконструируемые объекты Копыси, в том числе Копысскую участковую больницу, а также Петровский вал и набережную реки Днепр", – сказали в пресс-службе.

Кроме того, глава государства проверит, как идет процесс создания на базе ООО "Купаловское" интегрированного объединения, а также реализуются инвестиционные проекты по развитию высокотехнологичного производства в данном сельхозпредприятии.

По информации пресс-службы, Лукашенко собирается провести встречу с жителями Копыси и близлежащих деревень.