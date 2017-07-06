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Лукашенко едет с инспекцией на малую родину – в поселок Копысь
07.07.2017 11:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко совершит рабочую поездку на Витебщину, в ходе которой посетит свою малую родину – городской поселок Копысь, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
© Sputnik Владимир Федоренко
Цель поездки президента – проверить, как выполняются его поручения,
"Планируется, что президент посетит строящиеся и реконструируемые объекты Копыси, в том числе Копысскую участковую больницу, а также Петровский вал и набережную реки Днепр", – сказали в пресс-службе.
Кроме того, глава государства проверит, как идет процесс создания на базе ООО "Купаловское" интегрированного объединения, а также реализуются инвестиционные проекты по развитию высокотехнологичного производства в данном сельхозпредприятии.
По информации пресс-службы, Лукашенко собирается провести встречу с жителями Копыси и близлежащих деревень.
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Президент проверит, как в районе выполняются его поручения, которые он дал в 2016 году.
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