В День независимости в ТЦ «Зеркало» произошел небольшой пожар , из-за чего некоторые минчане вспомнили о существовании этого некогда популярного торгового центра. Мы же решили узнать, как сейчас там обстоят дела с торговлей. Что сейчас покупают и чем живут продавцы в почти двадцатилетних ТЦ «Зеркало» и «Паркинг» — в материале TUT.BY.





«Зеркало» и «Паркинг» появились в районе Комаровки в начале 2000-х и были на тот момент едва ли не единственными крупными торговыми центрами в городе. Но шопинг в них могли себе позволить в основном люди с достатком выше среднего. Люди со средней зарплатой отправлялись в «Мир моды» на Ждановичи, остальные — на рынок.

За это время многое поменялось: вступил в силу указ президента об обязательной сертификации товара, появились современные торгово-развлекательные центры с сетевыми брендами и упала покупательская способность. Но что осталось в магазинах, куда в свое время приходили толпы людей за модными вещами? В «Зеркало» и «Паркинг» мы специально отправились в будни, потому что раньше в них и среди недели было много людей.

ТЦ «Зеркало»: «Сейчас тут как на Ждановичах»

Трехэтажный торговый центр открылся в 2002 году. На первом — сетевые магазины вроде Оasis, Serge, Women’secret, на последнем — мультибрендовый «SMS».





На втором этаже работают индивидуальные предприниматели в павильонах. Они продают одежду, обувь и сумки. Правда, осталось таких точек совсем немного. Видим, как из павильона вещи и коробки выносят прямо на наших глазах.

Многие распродают вещи со скидками. Например, мы тут встречаем вешалку платьев по 25 рублей и джинсов по 30. Обувь старых сезонов распродают по 50 рублей. Кожаная женская обувь тоже на скидках — до 100 рублей.





Все «брендовые» павильоны пусты и закрыты. На роллетах — объявления о сдаче в аренду, поисках продавца и о том, куда переехал магазин. На некоторых рядах работает только 2−3 павильона, а большинство — закрыты.

Продавец обуви в одной из точек говорит, что когда начинала здесь работать 10 лет назад, то как минимум ящик обуви на 8 пар продавали за день.

— Сейчас вообще покупателей нет. Продавцы почти все посъезжали. Но это проблема всех центров — у людей просто нет денег. После пожара еще и людей затопило, и одежду, и технику. Ситуация плачевная.





В павильон заходит девушка. Продавец немного при ее виде оживилась. Но девушка все рассмотрела и ушла.

— И вот так каждый день. Раньше могли 5−6 пар обуви в день продать. Сейчас же, если мы за неделю продаем 3 пары — это благодать. Уже год такая обстановка. Люди некоторые павильоны просто за коммуналку отдают. Но тут уже никому ничего не надо.

Продавец признает, что центр себя изжил и устарел. Еще одна главная проблема для покупателей — отсутствие бесплатной парковки.

Женщина говорит, что раньше был смысл на прибыль купить новый товар, но она уже давно не привозит новую обувь. Хочет сейчас все распродать хотя бы по себестоимости и закрыться.

Ее соседка добавляет, что покупатели приходят разве что прогуляться и редко что покупают.

— Я помню, ходила сюда как только торговый центр открылся. Здесь были самые интересные вещи, эксклюзивные, самые дорогие. В «Зеркале» постоянно была толпа людей. А потом стало все хуже, хуже и хуже.





Продавцы говорят, что и в выходной день людей также мало. Посещаемость больше зависит от сезона и дня выдачи зарплаты.

— Раньше было просто меньше всего, поэтому сюда приходили. А сейчас же пооткрывались разные сетевые магазины. Это же несравнимо. Просто всего стало очень много.

Больше всего в «Зеркале» осталось магазинов женской обуви малоизвестных брендов, женской одежды, мужских костюмов. Кроме того, мы нашли тут этно-магазин, где продают льняные вышиванки, кружки, поясы и игрушки. Также здесь остался магазин польской обуви Rylkо, студии пошива и ремонта одежды, павильон с джинсовой одеждой Levi’s, Lee, Diesel и отдел спортивной одежды Columbia. А в целом торговый центр выглядит опустевшим.





Из магазина выходит школьник Саша с другом. Мы спрашиваем, как они узнали о существовании «Зеркала» и бывали ли тут раньше.

— Я тут в первый раз, мне друг посоветовал прийти, потому что здесь все дешево. Мы искали одежду, что-нибудь такое модное. Пока увидели тут кепки дешевые — от 10 до 20 рублей. В Galleria и Galileo они дороже — по 40 рублей. Магазин этот уже староват, но за недорогими вещами сюда можно прийти.

Выпускница вуза Карина зашла с мамой в SMS. Говорит, что приходит только туда, потому что на втором этаже центра осталась одежда как с рынка.

— Ой, да тут все. Кризис начался и все поубирали. Сейчас тут как на Ждановичах. Раньше были хорошие вещи, качественные, было много людей. А сейчас все тоже самое, что можно купить на «Силуэте». Может, обувь тут еще нормальная осталась, но не одежда.

ТЦ «Паркинг»: «Никому уже ничего не надо»

Дальше идем в ТЦ «Паркинг», который работает с 2000 года. Торгово-выставочный комплекс на Куйбышева раньше был крупнейшей ярмаркой Минска. Минчанка Светлана говорит, что в начале 2000-х «Паркинг» был очень популярным и продавцы тут получали по 1000 долларов.





Сейчас же половину центра занимает «Ами Мебель», а из торговых рядов только примерно два заполнены полностью. С первого взгляда обстановка здесь кажется живее, чем в «Зеркале», играет музыка, работающих павильонов больше, но покупателей все равно нет. Люди просто пользуются помещением, чтобы выйти с улицы Куйбышева к Комаровскому рынку.

Тут же работает две точки кофе навынос. Спрашиваем у бариста, когда из торгового центра ушли продавцы.

— Про 222 указ слышали? Ничего после него не нормализовалось. Люди позакрывались — вон пустые павильоны только остались.

«Да вы посмотрите на наш торговый центр, что тут рассказывать!», — говорит продавец оптики.





Женщины уже даже не приглашают покупателей что-нибудь подобрать, но убеждены, что продажи плохо идут во всех торговых центрах столицы.

— Две недели нет вообще никакой продажи. Отсюда съехали года два назад массово из-за указа о сертификации. Еще повлияло то, что покупательской способности нет и дешевый товар сетевиков заполонил торговые центры.

Женщины говорят, что в ближайшее время хотят все распродать, закрыться и сидеть на пенсии. «Никому уже ничего не надо», — добавляет продавец.

Павильоны с одеждой, где раньше продавали MANGO, Vero moda и Mexx, а также спортивные с Nike и Adidas тоже давно закрыты. В магазине под вывеской Pierre Cardin теперь офисное помещение.





Торговые площади на «Паркинге» начали активно продавать еще в 2015 году. Тогда в центре было продано самое большое количество мест: заключено 208 сделок, в среднем по 4 квадратных метра. Кто стал покупателем такой большой площади в кризис понятно: под конец 2015 в декабре в «Паркинге» открылся большой магазин «Ами Мебель» — он занял почти половину площади.

О том, что здесь остались какие-то брендовые вещи говорить не приходится. Но в «Паркинге» еще можно купить кожаные сумки и одежду. Работают также павильоны с дисками и ремонтом цифровой техники, павильон флористики, небольшой отдел товаров из Ikea. Правда больших скидок и акций, как «Зеркале», мы не нашли.