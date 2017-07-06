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Новую версию декрета "о тунеядцах" представили Администрации Лукашенко
07.07.2017 12:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл — Sputnik. Новая концепция декрета президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества" поступила на рассмотрение в Администрацию президента, сообщила в пятницу замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Чиновники последние несколько месяцев перерабатывали декрет №3 — после того, как
"Была создана межведомственная рабочая группа при Совете министров, которая работает над новой концепцией этого декрета. Такая концепция разработана и представлена на рассмотрение в Администрацию президента", — заявила в пятницу замглавы МНС.
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Декрет "о тунеядстве" был принят в начале 2015 года: согласно документу, не участвовавшие долгое время в уплате налогов граждане должны уплатить соответствующий сбор: 20 базовых величин. Зимой и весной 2017-го
В марте этого года Лукашенко распорядился на 2017 год не взимать сбор в рамках декрета и поручил доработать списки тех, кто должен его платить. Из списка "тунеядцев" были исключены отдельные категории граждан, однако и в последующем документ продолжили перерабатывать.
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Концепция декрета президента №3 была переработана межведомственной рабочей группой по требованию главы государства.
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