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Налоговики начали возвращать деньги "тунеядцам"
07.07.2017 12:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл — Sputnik. Налоговые органы возвращают деньги тем "тунеядцам", которые уплатили сбор на финансирование госрасходов и устроились на работу, заявила журналистам замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко.
© Sputnik / Виктор Толочко
В марте президент Беларуси Александр Лукашенко приостановил действие нашумевшего декрета "о тунеядцах" и велел вернуть деньги тем белорусам, которые нашли себе работу.
Как заявила журналистам в пятницу Шевченко, уплаченные за 2015 год налог начали возвращать людям. Впрочем, не все заплатившие сбор и нашедшие работу белорусы написали заявление на возврат денег — некоторые захотели, чтобы средства пошли на социальные нужды.
Глава государства ранее объявлял о том, что собранные "за тунеядства" средства будут направлены на нужды детей и социального развития республики.
Завершается в Беларуси и доработка нашумевшего декрета. Как стало известно 7 июля, новую концепцию документа уже
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Не все из уплативших сбор на финансирование госрасходов граждан написали заявление на возврат денег.
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