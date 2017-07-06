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Налоговики начали возвращать деньги "тунеядцам"

07.07.2017 12:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Налоговые органы возвращают деньги тем "тунеядцам", которые уплатили сбор на финансирование госрасходов и устроились на работу, заявила журналистам замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

Налоговики начали возвращать деньги "тунеядцам"
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава МНС рассказал, как изменится декрет "о тунеядцах"

В марте президент Беларуси Александр Лукашенко приостановил действие нашумевшего декрета "о тунеядцах" и велел вернуть деньги тем белорусам, которые нашли себе работу.

Как заявила журналистам в пятницу Шевченко, уплаченные за 2015 год налог начали возвращать людям. Впрочем, не все заплатившие сбор и нашедшие работу белорусы написали заявление на возврат денег — некоторые захотели, чтобы средства пошли на социальные нужды.

Глава государства ранее объявлял о том, что собранные "за тунеядства" средства будут направлены на нужды детей и социального развития республики.

Завершается в Беларуси и доработка нашумевшего декрета. Как стало известно 7 июля, новую концепцию документа уже представили в Администрацию президента.

 
Теги: Минск
 
 
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Не все из уплативших сбор на финансирование госрасходов граждан написали заявление на возврат денег.

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