Не очень и хотелось: в Минской области запретили купаться в 7 водоемах

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Эпидемиологи запретили или ограничили купание в семи водоемах Минской области, сообщили Sputnik в пятницу ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".



© Sputnik/ Марина Серебрякова Выходные в Минске: куда сходить 8 и 9 июля

Госсаннадзор Минской области в текущем сезоне исследовал более 1,6 проб воды, при этом десять из них не соответствовали требованиям по санитарно-химическим показателям, 22 – по микробиологическим.

Так, по состоянию на 6 июля ограничено купание детей в реке Уздянка (город Узда) и месте купания на Лошанском водохранилище (деревня Кривели Узденского района); приостановлено купание детей и взрослых в Немане в агрогородке Могильно, реке Уссе в агрогородке Семеновичи, водоеме на улице Неманской в Узде и водохранилище Рудня в Слуцком районе.

Полностью запрещено купаться в реке Случь в районе улицы Социалистической в Слуцке.

По информации Гидромета, среднесуточная температура воздуха в Беларуси в прошедшие сутки составила всего +12..+16°С, что на 2–6°С ниже климатической нормы.