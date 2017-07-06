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Не очень и хотелось: в Минской области запретили купаться в 7 водоемах

07.07.2017 12:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл – Sputnik. Эпидемиологи запретили или ограничили купание в семи водоемах Минской области, сообщили Sputnik в пятницу ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".

Не очень и хотелось: в Минской области запретили купаться в 7 водоемах
© Sputnik/ Марина Серебрякова
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Госсаннадзор Минской области в текущем сезоне исследовал более 1,6 проб воды, при этом десять из них не соответствовали требованиям по санитарно-химическим показателям, 22 – по микробиологическим.

Так, по состоянию на 6 июля ограничено купание детей в реке Уздянка (город Узда) и месте купания на Лошанском водохранилище (деревня Кривели Узденского района); приостановлено купание детей и взрослых в Немане в агрогородке Могильно, реке Уссе в агрогородке Семеновичи, водоеме на улице Неманской в Узде и водохранилище Рудня в Слуцком районе.

Полностью запрещено купаться в реке Случь в районе улицы Социалистической в Слуцке.

По информации Гидромета, среднесуточная температура воздуха в Беларуси в прошедшие сутки составила всего +12..+16°С, что на 2–6°С ниже климатической нормы. 

 
Теги: Минск
 
 
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По информации Гидромета, среднесуточная температура воздуха в Беларуси в прошедшие сутки составила всего +12..+16°С, что на 2–6°С ниже климатической нормы.

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