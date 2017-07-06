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ЦТ в резервные дни не разрешили сдавать 17 абитуриентам

07.07.2017 12:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Менее двух десятков абитуриентов не допустили к сдаче централизованного тестирования (ЦТ) в резервные дни, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе Белгосуниверситета.

ЦТ в резервные дни не разрешили сдавать 17 абитуриентам
© Sputnik / Виктор Толочко
Где и как получить сертификат ЦТ

Централизованное тестирование в резервные дни могут сдавать те абитуриенты, которые пропустили основные дни экзаменов по уважительным причинам и смогли это доказать документально. В текущем году 17 человек не смогли предоставить документов — им сдавать ЦТ в резервные дни отказали.

Так как сдача тестирования в резервные дни происходит исключительно в БГУ, вуз владеет и подробной статистикой прохождения испытания.

В четверг 6 июля испытания сдали подавляющее большинство записавшихся — 589 человек. В субботу напишут ЦТ еще 114 человек, а в воскресенье — 161.

Уважительной причиной неявки в основной день проведения ЦТ при регистрации на резервные дни могли назвать болезни, командировки или участие в соревнованиях. Как правило, в допдни испытание проходят и абитуриенты из России и Казахстана.

Сертификаты о прохождении централизованного тестирования начнут выдавать уже 10 июля, начало подачи документов для обучения в вузах — 12 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Большинство абитуриентов, записавшихся на сдачу ЦТ в резервные дни, уже прошли испытание в четверг.

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