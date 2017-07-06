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Мозырский 16-летний подросток подозревается в распространении гашиша

07.07.2017 12:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Выпускник одной из мозырских школ решил подзаработать на продаже гашиша. Его взяли с поличным сотрудники наркоконтроля, сообщает телеканал «Мозырь».

16-летний подросток, который только окончил школу, подозревается в распространении наркотика. Оперативники задержали его во время проведения сделки прямо на улице. Несовершеннолетний отдал гашиш и получил на руки 30 рублей.

Милиции предстоит установить, был ли этот факт сбыта единичным, а также где подросток брал гашиш на продажу.

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Милиции предстоит установить, был ли этот факт сбыта единичным, а также где подросток брал гашиш на продажу.

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