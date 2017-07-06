ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обновлен список нежелательных мест для купания - если не смущает погода

07.07.2017 12:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

За неделю санитарно-эпидемиологическая служба страны обследовала 383 зоны отдыха у воды. На 16 из них временно ограничено купание, еще на одной — запрещено. Об этом сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Специалисты изучили пробы воды, а также обустройство зон отдыха. В итоге запрещено купаться на реке Случь в районе 11-го городка по ул. Социалистической в Слуцке (Минская область).

Ограничено купание детей: зона отдыха на водохранилище р. Рогачевка в Толочине (Витебская область); пляж «Новобелицкий» в Новобелицком районе Гомеля, пляж «Роповский» в Советском районе Гомеля; пляж на р. Днепр в Могилеве; место купания на р. Уздянка по ул. Интернациональной в Узде, место купания на Лошанском водохранилище д. Кривели Узденского района (Могилевская область).

Купание детей и взрослых ограничено: рекреационная зона на левобережье р. Припять от автомобильного моста до русла р. Мерлявицы в Мозыре, пляж «Каскад — 1» в Центральном районе Гомеля, городской пляж в Наровле (Гомельская область); зона отдыха «Центральный пляж» в Гродно; водохранилище «Рудня» ОДО «Универсалсервис» в Слуцком районе, место купания на р. Неман по ул. Школьной аг. Могильно в Неманском с/с Узденского района, место купания на р. Усса по ул. Школьной аг. Семеновичи в Узденском с/с, место купания на водоеме по ул. Неманской в Узде (Минская область); пляж на р. Днепр д. Полыковичи в Могилевском районе, пляж на Вильчицком водохранилище д. Вильчицы в Могилевском районе.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю санитарно-эпидемиологическая служба обследовала 383 зоны отдыха у воды. На 16 их них временно ограничено купание, еще на одной - запрещено.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В выходные нас ждет прохладная неустойчивая погода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика