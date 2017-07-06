Обновлен список нежелательных мест для купания - если не смущает погода

За неделю санитарно-эпидемиологическая служба страны обследовала 383 зоны отдыха у воды. На 16 из них временно ограничено купание, еще на одной — запрещено. Об этом сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Специалисты изучили пробы воды, а также обустройство зон отдыха. В итоге запрещено купаться на реке Случь в районе 11-го городка по ул. Социалистической в Слуцке (Минская область).

Ограничено купание детей: зона отдыха на водохранилище р. Рогачевка в Толочине (Витебская область); пляж «Новобелицкий» в Новобелицком районе Гомеля, пляж «Роповский» в Советском районе Гомеля; пляж на р. Днепр в Могилеве; место купания на р. Уздянка по ул. Интернациональной в Узде, место купания на Лошанском водохранилище д. Кривели Узденского района (Могилевская область).

Купание детей и взрослых ограничено: рекреационная зона на левобережье р. Припять от автомобильного моста до русла р. Мерлявицы в Мозыре, пляж «Каскад — 1» в Центральном районе Гомеля, городской пляж в Наровле (Гомельская область); зона отдыха «Центральный пляж» в Гродно; водохранилище «Рудня» ОДО «Универсалсервис» в Слуцком районе, место купания на р. Неман по ул. Школьной аг. Могильно в Неманском с/с Узденского района, место купания на р. Усса по ул. Школьной аг. Семеновичи в Узденском с/с, место купания на водоеме по ул. Неманской в Узде (Минская область); пляж на р. Днепр д. Полыковичи в Могилевском районе, пляж на Вильчицком водохранилище д. Вильчицы в Могилевском районе.