Треть бюджета Витебской области формируют пять крупнейших налогоплательщиков

В пятерку крупнейших налогоплательщиков Витебской области входят "Витебскэнерго", "Нафтан", Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье", "Витебскоблгаз" и "Белвест". Их платежи сформировали 30,4% консолидированного бюджета области по итогам января-мая 2017 года, сообщили в пресс-центре областной налоговой инспекции.

В текущем году на первое место по объему платежей в бюджет вышло РУП "Витебскэнерго", на долю которого приходится 12,6%. Неизменный лидер прошлых лет ОАО "Нафтан" расположился на втором месте с удельным весом 9,8% (за 2016 год этот показатель сложился на уровне 15%, 2015-й - 23,1%).

Поступления от ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье" занимают 3,3%, "Витебскоблгаза" - 2,4%, СООО "Белвест" - 2,2%.

На протяжении последних нескольких лет состав пятерки самых крупных плательщиков Витебской области почти не меняется, отметили в инспекции.

Доля поступлений плательщиков негосударственной формы собственности в общей сумме доходов составила 21,1%.

Всего за январь-май 2017 года в консолидированный бюджет области поступило 540,1 млн рублей, в том числе в местный 476,3 млн. Более 75% поступлений области сформировано за счет подоходного налога (27,6%), акцизов (24,5%), налога на прибыль (9,8%), дивидендов (8,1%), земельного налога (5%).