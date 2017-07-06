В Гомеле пациентки областной больницы задержали вора по горячим следам

Женщины, проходящие лечение в ревматологическом отделении Гомельской областной клинической больницы, вечером пошли на ужин. Дверь палаты оставили открытой, чтобы проветрить помещение. Когда возвращались, заметили, что из нее выходит незнакомый мужчина. На вопрос, что ему нужно, тот ответил, что искал, у кого бы взять мобильный, чтобы сделать срочный звонок.

Пациентки зашли в палату и сразу проверили вещи — в тумбочках не оказалось кошельков с деньгами и пластиковыми картами. Дамы не растерялись: по обоюдному оперативному решению одна из них побежала вверх по лестнице, вторая — вниз, третья — в соседнее отделение. К результату привел первый путь. Женщина поднялась на девятый этаж и подошла к лифту. Когда его двери открылись, перед ней стоял тот самый незнакомец.

Сориентировавшись, пациентка позвала на помощь проходившего мимо мужчину, следом подключился медперсонал, вызвали охрану. Таким образом, таинственный посетитель был задержан. В его пакете лежали исчезнувшие кошельки.

Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, задержанный 1974 года рождения, ранее судимый, накануне вернулся из мест лишения свободы и должен был стать на учет в Советский РОВД. Но этого не сделал, а решил взяться за старое. По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК РБ.