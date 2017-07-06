Рыбаки пытаются привлечь к ответственности главу мстиславского хозяйства «Октябрь» Петра Лавникова. Мужчины засняли на видео, как Лавников приехал на озеро, где они удили рыбу, разбил дорогой смартфон, изломал снасти, мотивируя тем, что на озере рыбачить нельзя, так как это собственность «Октября». Мстиславская милиция заявила, что в действиях Лавникова «состава административного правонарушения нет». Рыбаки написали заявление в прокуратуру.

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О том, что Петр Лавников «гоняет рыбаков» на озере у деревни Сапрыновичи, мужчины слышали и раньше, рассказал TUT.BY один из них, Павел Белавинец. Но никто не понимал, почему: ограждения вокруг озера не было, запретительных или любых других знаков — тоже.

Могилевчане решили разобраться до конца. Они позвонили в инспекцию охраны животного и растительного мира — там им сказали, что водоем никто не арендует.

— Более того, нам сказали, что озеро это и вовсе в документах не значится — не оформлено оно. Это означает, что там можно спокойно рыбачить. И посоветовали: если кто-то будет мешать, вызывайте милицию, — добавил Павел. — Мы поехали всемером. У каждого — одна удочка, как положено.

Вскоре к озеру приехал Лавников. По словам Павла, он рыбакам не представился, а с ходу начал портить имущество мужчин: пинал ногами ведра, разбивая и сбрасывая их в воду, ударил по рюкзаку и разбил лежащий в нем дорогой смартфон, разломал спиннинг. При этом разговаривал с кем-то по телефону, жаловался на рыбаков. Видео Павел опубликовал на своем канале на YouTube .





— Нам он только говорил, что это озеро хозяйства, мол, построено за счет его средств. И зарыблено — тоже. Но никаких документов, кроме разрешения райисполкома на строительство водоема, не было, и то Лавников предъявил их только милиционерам, — добавил Павел. — Мы просили показать таблички о запрете вылова рыбы — он сказал, будто мы их вырвали и выбросили. И договора аренды озера или хотя бы акта о его зарыблении Лавников также не предъявил.

Так и не поняв, по какому закону Лавников считает, что вправе запретить ловить рыбу в озере, рыбаки отправились в РОВД и написали на директора «Октября» заявление. В нем указали, что Петр Степанович повредил дорогостоящие мобильный телефон и спиннинг.

В ответ из Мстиславского РОВД за подписью начальника отдела полковника Леонида Дроздова было сказано, что в действиях Лавникова состава административного правонарушения не обнаружили, поэтому проверку по факту повреждения имущества прекратили. По вопросу возмещения ущерба милиция предложила обратиться в суд.





Рыбаки написали заявление в прокуратуру.

Директор ОАО «Октябрь» Петр Лавников пояснил TUT.BY, что озера у деревни Сапрыновичи не было — его построили за средства хозяйства.

— Там нельзя ловить рыбу — это озеро нашей организации. Оно создано хозяйством, туда запущена товарная рыба — карп, толстолобик, амур. Озеро находится в стадии оформления, числится у нас на балансе, есть определенные затраты. Есть решение райисполкома об отводе земли от 2016 года, разрешение на строительство — все есть. Сейчас идет завершительный этап работы. Таблички там есть, ограждения озера нет. Мне что, часовых поставить по периметру на вышках с автоматами? Есть и проект, и документы на закуп рыбы, и бумаги, где значится, что собственник водоема — «Октябрь». Я что, каждому обязан их предъявлять днем и ночью?

По словам Петра Степановича, это был единственный крупный конфликт с рыбаками на озере. Обычно достаточно просто приехать и объяснить людям, что вылов рыбы тут запрещен, показать установленные запрещающие знаки, сказал он.

В Мстиславском райисполкоме уточнили, что разрешение на строительство озера у деревни Сапрыновичи ОАО «Октябрь» действительно выдавалось. Среди арендуемых для платной или промысловой рыбалки водоем не числится. В перечне рыболовных угодий, переданных в аренду для промыслового лова рыбы и организации платного любительского рыболовства или безвозмездное пользование, на сайте Минсельхозпрода озера также нет .

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