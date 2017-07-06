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В Витебской области установили камеру над гнездом орла - за хищной птицей можно следить онлайн

07.07.2017 13:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебской области поставили камеру для наблюдений за хищной птицей. Гнездо скопы в охотхозяйстве «Красный бор» теперь круглосуточно можно наблюдать онлайн. Об этом сообщает сайт wildlife.by.


Скриншот онлайн-трансляции из гнезда скопы.

На одном из гнезд рыбоядного орла скопы установили веб-камеру, которая ведет трансляцию в интернет. Смотреть на жизнь птиц онлайн можно по ссылке.

Инициатор проекта — научно-практический центр по охотоведению и управлению ресурсами диких животных «Красный Бор». Цель — привлечь внимание к проблемам хищных птиц и популяризовать знания о них.

Скопа — один из редчайших хищников нашей страны, который живет на верховых болотах белорусского Поозерья. Вид занесен в Красную книгу Беларуси (ІІ категория охраны), национальная численность — 150−180 пар.


Установка камеры, которая наблюдает за скопой. Фото: Павел Гештовт, wildlife.by

Изначально за гнездом наблюдали с помощью автоматических фотоловушек, которые срабатывали на движение и пересылали фотографии непосредственно на электронную почту. Но было решено идти дальше, установить соединение и запустить трансляцию, несмотря на сложности и риск — гнездо расположено в болоте на большом удалении от ближайшей дороги, в неустойчивой зоне покрытия мобильного оператора.

Подобная камера в Беларуси есть в Бресте. Там на многоэтажном доме уже много лет наблюдают за соколом-пустельгой.

 
Теги: Брест
 
 
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В Витебской области поставили камеру для наблюдений за хищной птицей. Гнездо скопы в охотхозяйстве "Красный бор" теперь круглосуточно можно наблюдать онлайн. Об...

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