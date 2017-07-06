|
Городской активист Антон Мотолько: Я пытаюсь заставить выполнять действующие законы
07.07.2017 14:14 — Новости Общества | Tut.by
Городской активист Антон Мотолько в эфире
Фотограф и блогер считает, что делает лучше жизнь горожан и даже родственников чиновников, которые пристально за ним следят. Его стратегия в том, чтобы заставить нанятых за наши налоги чиновников исполнять принятые ими же законы. И быть более открытыми: например, сейчас Антон ожидает публикации городского бюджета Пинска, чтобы вместе с заинтересованными проанализировать, почему властям не хватает денег на ремонт одной из центральных улиц. Отвечая на самые разные вопросы пользователей TUT.BY, Антон Мотолько рассказал даже о том, какие свои снимки считает самыми важными и откуда у него желтые носки с пальмами.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Городской активист Антон Мотолько в эфире проекта "Не стыдно спросить" рассказал о том, чем зарабатывает на жизнь, почему считает нужной собственноручную выплату...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии