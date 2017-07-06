Городской активист Антон Мотолько: Я пытаюсь заставить выполнять действующие законы

Городской активист Антон Мотолько в эфире проекта «Не стыдно спросить» рассказал о том, чем зарабатывает на жизнь, почему считает нужной собственноручную выплату налогов белорусами, а также о том, когда масштабирует проект #мотолькопомоги в регионы.

Фотограф и блогер считает, что делает лучше жизнь горожан и даже родственников чиновников, которые пристально за ним следят. Его стратегия в том, чтобы заставить нанятых за наши налоги чиновников исполнять принятые ими же законы. И быть более открытыми: например, сейчас Антон ожидает публикации городского бюджета Пинска, чтобы вместе с заинтересованными проанализировать, почему властям не хватает денег на ремонт одной из центральных улиц. Отвечая на самые разные вопросы пользователей TUT.BY, Антон Мотолько рассказал даже о том, какие свои снимки считает самыми важными и откуда у него желтые носки с пальмами.

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В полной версии эфира вы услышите ответы о взаимодействии с госорганами, о том, как защититься от угроз нарушителей, на которых вы пожаловались в ГАИ, а также где искать алгоритмы действий в различных ситуациях, где требуется ваше участие.