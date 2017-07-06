На проспекте Победителей построят новое здание Национального исторического музея

Новое здание Национального исторического музея построят напротив музея Великой Отечественной. Работы планируют начать в 2020 году, пишет агентство « Минск-Новости ».



Музей постоят примерно на месте красной отметки. Скриншот с карты "Яндекс"

Национальный исторический построят на проспекте Победителей, перед желтыми многоэтажками. Фасад нового здания будет использоваться в том числе в качестве теле- и киноэкрана.

Сейчас минчанам предлагают обсудить концепцию будущего сооружения.

«Приглашаем всех желающих высказать мнения и пожелания на тему того, каким должно стать новое здание. Мы стремимся максимально обобщить и учесть все конструктивные предложения по концепции музея, а также по экспозиционной подаче материала. Каждый может принять участие в обсуждении и выслать свои предложения в письменном виде на электронный адрес info@histmuseum.by», — сказали в музее.