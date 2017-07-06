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На проспекте Победителей построят новое здание Национального исторического музея

07.07.2017 14:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Новое здание Национального исторического музея построят напротив музея Великой Отечественной. Работы планируют начать в 2020 году, пишет агентство «Минск-Новости».


Музей постоят примерно на месте красной отметки. Скриншот с карты "Яндекс"

Национальный исторический построят на проспекте Победителей, перед желтыми многоэтажками. Фасад нового здания будет использоваться в том числе в качестве теле- и киноэкрана.

Сейчас минчанам предлагают обсудить концепцию будущего сооружения.

«Приглашаем всех желающих высказать мнения и пожелания на тему того, каким должно стать новое здание. Мы стремимся максимально обобщить и учесть все конструктивные предложения по концепции музея, а также по экспозиционной подаче материала. Каждый может принять участие в обсуждении и выслать свои предложения в письменном виде на электронный адрес info@histmuseum.by», — сказали в музее.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас минчанам предлагают обсудить концепцию будущего здания.

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