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На проспекте Победителей построят новое здание Национального исторического музея
07.07.2017 14:05 — Новости Общества | Tut.by
Новое здание Национального исторического музея построят напротив музея Великой Отечественной. Работы планируют начать в 2020 году, пишет агентство «
Национальный исторический построят на проспекте Победителей, перед желтыми многоэтажками. Фасад нового здания будет использоваться в том числе в качестве теле- и киноэкрана.
Сейчас минчанам предлагают обсудить концепцию будущего сооружения.
«Приглашаем всех желающих высказать мнения и пожелания на тему того, каким должно стать новое здание. Мы стремимся максимально обобщить и учесть все конструктивные предложения по концепции музея, а также по экспозиционной подаче материала. Каждый может принять участие в обсуждении и выслать свои предложения в письменном виде на электронный адрес info@histmuseum.by», — сказали в музее.
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Сейчас минчанам предлагают обсудить концепцию будущего здания.
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