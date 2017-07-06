Белорусским «тунеядцам» начали возвращать уплаченный налог

Об этом сообщила замминистра по налогам и сборам Беларуси Светлана Шевченко на пресс-конференции в пятницу в Минске.

Она отметила, что налоговые органы приступили к возврату налога гражданам, которые заплатили его в 2016 году за иждивенчество и начали работать. Шевченко напомнила, что, в соответствии с указанием президента, уплаченный сбор будет возвращаться лицам, которые приступили к труду.

Представитель МНС пояснила, что конкретных результатов по возврату сбора пока нет, так как работа только начата.

Что касается изменений декрета №3, Шевченко сообщила, что новая концепция, разработанная межведомственной группой при Совете министров, уже направлена в Администрацию президента.

Замминистра отметила, что в новом документе основной акцент направлен на содействие занятости населения.

Напомним, Александр Лукашенко 2 апреля 2015 года подписал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Он обязывает граждан Беларуси или постоянно проживающих на территории страны иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, платить в казну сбор в 20 базовых величин (460 рублей).

Граждане Декрет не приняли и не одобрили, по Беларуси прокатилась волна акций протеста , а сами «тунеядцы» сбор проигнорировали: из 470 тысяч социальных иждивенцев налог уплатили лишь 54 тысяч человек.

Вскоре депутаты признали , что в декрете есть моменты, требующие доработки, и это стало ясно из «практики правоприменения». Эта же практика показала, что властями был плохо проработан перечень социальных иждивенцев, в результате чего «письма счастья» были отправлены многим якобы «тунеядцам» ошибочно.

«Я полагаю, что тем, кого исключили из списка, должны вернуть деньги. Ведь они попали в базу по ошибке. Мы, наверное, даже должны извиниться перед человеком, если кому-то по ошибке было отправлено извещение», – отметила депутат Людмила Кананович.

9 марта 2017 года Александр Лукашенко принял решение откорректировать скандальный декрет о тунеядстве и до конца приостановить сбор налога . Он поручил чиновникам за это время доработать Декрет № 3.

«Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги», – заявил президент.