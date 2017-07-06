|
Белорусским «тунеядцам» начали возвращать уплаченный налог
07.07.2017 13:59 — Новости Общества | БДГ
Об этом сообщила замминистра по налогам и сборам Беларуси Светлана Шевченко на пресс-конференции в пятницу в Минске.
Она отметила, что налоговые органы приступили к возврату налога гражданам, которые заплатили его в 2016 году за иждивенчество и начали работать. Шевченко напомнила, что, в соответствии с указанием президента, уплаченный сбор будет возвращаться лицам, которые приступили к труду.
Представитель МНС пояснила, что конкретных результатов по возврату сбора пока нет, так как работа только начата.
Что касается изменений декрета №3, Шевченко сообщила, что новая концепция, разработанная межведомственной группой при Совете министров, уже направлена в Администрацию президента.
Замминистра отметила, что в новом документе основной акцент направлен на содействие занятости населения.
Напомним, Александр Лукашенко 2 апреля 2015 года
Граждане Декрет не приняли и не одобрили, по Беларуси
Вскоре
«Я полагаю, что тем, кого исключили из списка, должны вернуть деньги. Ведь они попали в базу по ошибке. Мы, наверное, даже должны извиниться перед человеком, если кому-то по ошибке было отправлено извещение», – отметила депутат Людмила Кананович.
9 марта 2017 года Александр Лукашенко
«Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги», – заявил президент.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщила замминистра по налогам и сборам Беларуси Светлана Шевченко на пресс-конференции в пятницу в Минске.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии