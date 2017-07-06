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Декрет "о тунеядстве" меняют, а белорусам возвращают деньги

07.07.2017 14:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Цифр по количеству обратившихся за возвращением сбора на финансирование госрасходов и общим суммам выплат пока нет, заявила в пятницу журналистам замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

Как стало известно в пятницу, налоговые органы начали возвращать деньги "тунеядцам" — тем, кто уплатил сбор согласно декрету №3 за 2015 год, а в последующем нашел работу. Однако о конкретных цифрах по возврату денег населению пока говорить рано.

Начали возвращать деньги на днях

"Цифр пока нет. Дело в том, что распоряжение только принято, и мы приступили к работе. По результатам проведения работы доведем информацию", — пояснила Шевченко и добавила, что соответствующее распоряжение поступило в налоговые органы на днях.

Всего сбор на финансирование государственных расходов за 2015 год заплатили 51,6 тысячи белорусов — общая сумма полученных государством средств составила 15,6 миллиона рублей, или порядка восьми миллионов долларов.

Как пояснили налоговики, не все уплатившие сбор "на тунеядство" обращаются за возвратом денег — некоторые предпочитают, чтобы средства пошли на социальные нужды. Президент Беларуси Александр Лукашенко требовал направить полученные от сбора деньги на нужды детей и развития социальной сферы.

Декрет "о тунеядцах" переписали

В начале недели глава МНС Сергей Наливайко пояснял журналистам новую концепцию "О предупреждении социального иждивенчества": предполагается, что упор в документе будет сделан на трудоустройстве и ресоциализации граждан.

Как заявила Шевченко в пятницу, новая концепция уже направлена для рассмотрения в Администрации президента.

О более детальных изменениях в документе чиновники пока не говорят — новая версия декрета станет доступна общественности после утверждения президентом.

Переписать скандальный декрет потребовал от чиновников в начале года сам Лукашенко, он же приостановил действие документа — в этом году сбор "на финансирование государственных расходов" платить не придется.

 
Теги: Минск
 
 
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Решение о начале возврата денег уплатившим сбор "за тунеядство" было принято на днях.

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