Лукашенко взялся за регионы: каждый год восстанавливать по 12 поселков

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Поселки городского типа необходимо привести в порядок, такое заявление президент Беларуси Александр Лукашенко сделал в пятницу в ходе посещения Копыси.

Глава государства посещает в пятницу Витебскую область. Лукашенко изучил положение дел в Копыси, где побывал в ноябре прошлого года и дал ряд поручений в отношении экономии и благоустройства городского поселка. Результатом президент остался доволен.

Копысь как пример

"Мы сделали один поселок. Всех губернаторов сюда привезем. Со следующего года в каждой области два поселка каждый год достань и положи. Именно так, как здесь в Копыси, мы их должны привести в порядок. Тогда мы замыкаем вертикаль восстановления страны, о которой я говорил: Минск, областные центры, районные центры (они все в порядке, даже в Витебской области), ниже идет агрогородок (тоже знаем, как делать), дальше идут поселки городского типа и деревни, где раньше были центры объединенных хозяйств", – заявил президент.

После поручения президента в Копыси обустроили инженерно-транспортную инфраструктуру, построили новые социальные, туристические и другие объекты, а также провели модернизацию предприятий.

"Еще раз хочу для всех подчеркнуть, что это не просто для показухи мы делаем. На самом деле мы хотим показать, каким образом мы должны обустроить подобные поселки городского типа", – пояснил глава государства.

Развитие – за счет производств

Лукашенко отметил, что в стране 60-70 городских поселков, и всех их необходимо привести в хорошее состояние. Уверен президент и в том, что в небольших населенных пунктах необходимо открывать новые современные производства.

В качестве примера глава государства привел ОАО "Александрийское", рядом с которым скоро откроют ООО "Купаловское". Между двумя предприятиями и находится поселок Копысь.

"Почему здесь переработку не сделать? А может, в перспективе мы объединим эти два холдинга в один, и основная переработка окажется в Копыси. Это небольшие цеха, в которых будут перерабатывать мясо, молоко и так далее", – предложил Лукашенко.

Президент выразил уверенность, что развивать нужно всю страну, так как недопустимо, чтобы все население республики было в Минске.

"Вот концепция развития нашей страны. Мы не должны сосредоточить все население в Минске – будет трагедия для страны", – заключил он.