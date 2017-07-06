МИНСК, 7 июл — Sputnik. Деловой обед, посвященный вопросам гендерного равенства, прошел на полях летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ , передает корреспондент Sputnik.

Парламентарии собрались в ресторане Президент-отеля, где проходят основные мероприятия сессии. Обсудить вопросы гендерного равенства пришли не только председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен и вице-спикер Совета Республики Национального собрания Беларуси, но и Белорусские министры — женщины: глава Мининформа Лилия Ананич и министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.



© Sputnik / Виктор Толочко Участники "гендерного" обеда совмещали выступления с традиционными белорусскими блюдами

До начала обеда Марианна Щеткина рассказала журналистам, что мероприятие организовано по просьбе ПА ОБСЕ. "Эта тема вызывает интерес, поскольку достижение гендерного равенства — одна из целей устойчивого развития на период до 2030 года", — сказала Щеткина, которая является Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития.

Вице-спикер отметила, что в Беларуси женщины составляют 53% населения, но на рынке труда и мужчины, и женщины представлены в равных пропорциях.

"Женщины реализуют себя практически во всех отраслях, но больше всего в бюджетной сфере", — добавила Щеткина.

В то же время она признала, что в Беларуси, как и во многих других странах, существует проблема профессиональной сегрегации, то есть неравномерного распределения мужчин и женщин в экономике.



© Sputnik / Виктор Толочко Марианна Щеткина рассказала, что чаще всего в Беларуси женщины реализуют себя в бюджетной сфере

"Женщины — это половина или больше населения мира, и такие мероприятия, где женщины друг с другом и с мужчинами тоже могут обсудить свои проблемы, очень важны. Нам всем необходим гендерный баланс во власти, и мы собрались обсудить, как этого достичь", — сказала журналистам перед началом обеда Муттонен.

Она заметила, что в современном обществе существует так называемый "стеклянный потолок", выше которого женщины, как бы они ни старались, не могут подняться. Это касается зарплат, карьеры, других общественных моментов.



© Sputnik / Виктор Толочко В кулуарах "гендерного" обеда: министр информации Лилия Ананич

Парламентарии обсуждали гендерные вопросы за накрытыми столами, на которых присутствовали овощные закуски и мясные нарезки — в основном куриные рулеты с сухофруктами, это блюдо традиционной белорусской кухни. На закуску участникам обеда подали легкий салат с мягким сыром, помидорами черри, бальзамическим соусом и лимоном. Запивали закуски парламентарии белым вином марки Шардоне, произведенным во Франции.

Узнать остальное меню "гендерного обеда" Sputnik, к сожалению, не удалось.