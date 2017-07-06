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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против спайсов

07.07.2017 15:55 — Новости Общества | БДГ  
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Резолюция против психоактивных веществ принята парламентариями ПА ОБСЕ.

Документ разработан белорусской стороной и носит название «Разработка своевременных и эффективных законодательных, нормативных, административных мер реагирования на появление новых психоактивных веществ».

По словам зампредседателя Палаты представителей Беларуси Болеслава Пирштука, авторы резолюции довольны тем, что ее поддержали парламентарии, и понимают, что тема важная и потребует много работы, в том числе, оперативных подходов реагирования.

Пирштук отметил, что за последние два-три года количество людей, принимающих психоактивные вещества, увеличилось вдвое. «Это подтверждают эксперты ООН и ОБСЕ. Обнаружить такие вещества сложно, потому что их трудно зарегистрировать – они быстро появляются, а пока устанавливаются, появляются новые. Такие вещи надо предупреждать», – сказал он.

Напомним, 5-9 июля в Минске работает 26-я летняя сессия ПА ОБСЕ, в ней принимают участие парламентарии из 60 государств.

 
Теги: Минск
 
 
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Резолюция против психоактивных веществ принята парламентариями ПА ОБСЕ.

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