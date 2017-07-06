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СК о смерти американского солдата в минской гостинице: "Это был несчастный случай"

07.07.2017 16:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Следователи пришли к выводу, что причиной смерти 36-летнего Кайла Тейфела стал несчастный случай.


Фото: фейсбук

— 12 июня около полуночи на крыше бара столичной гостиницы было обнаружено тело мужчины с признаками падения с высоты, — сообщает Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета.

Напомним, в этот же день 36-летний Кайл Тейфел прилетел со своими тетями в Минск. Американцы заселились в гостиницу «Юбилейная», их номера были на 10 этаже. Через несколько дней американки должны были выступить на чемпионате мира по пауэрлифтингу. В первый же день своего путешествия Кайл Тейфел пошел в казино, выпил лишнего и поэтому охранники привели его в номер. Через час мужчина погиб.

— В ходе осмотра и проведения проверочных мероприятий выяснилось, что один из постояльцев гостиницы вылез через окно номера на улицу (балкон отсутствовал), после чего упал с парапета 10 этажа. Личность мужчины была установлена. Им оказался гражданин Соединенных Штатов Америки 1981 года рождения, — уточняют в СК. — Полученная следствием информация позволяет говорить о том, что гибель мужчины не содержит признаков криминального характера и является несчастным случаем.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи пришли к выводу, что причиной смерти 36-летнего Кайла Тейфела стал несчастный случай.

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