Лукашенко о параде ко Дню независимости: Не просто там, знаете, две машины поставили, прокатили и все

Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь сегодня с жителями городского поселка Копысь и близлежащих населенных пунктов, рассказал о своих впечатлениях от парада в честь празднования Дня независимости в Минске.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Мне в целом парад понравился. Молодцы, сделали уже масштабнее, что я и требовал от них. Не просто там, знаете, две машины поставили, прокатили и все. Я просил показать мощь армии, чтобы люди посмотрели и сделали для себя выводы, что там что-то есть, что может их защитить. Поэтому в целом парад мне понравился», — сказал Александр Лукашенко.

В то же время глава государства признался, что ничего нового он не увидел, ведь практически со всей техникой он был знаком уже давно. «Что касается военной части, для меня тут новинок никаких не было. Поскольку мне пришлось контролировать процессы создания этих образцов вооружения», — пояснил он.

Президент отметил, что на параде были представлены самые современные и востребованные образцы военной техники. Зрители смогли увидеть и самое мощное вооружение, которым обладает Беларусь, — реактивную систему залпового огня «Полонез». «Конечно же, мы много говорим в последнее время о новом направлении в нашем военно-промышленном комплексе — ракетостроении. Если ты хочешь, чтобы тебя боялись (а боялись для чего, для того, чтобы не подумали и не захотели снова „прокатиться“ через нас, как это было в 1941—1945-м), надо иметь ракету. Мы ее получили, — констатировал Александр Лукашенко. — И это только начало. Мы создадим еще мощнее оружие для того, чтобы обеспечить вашу безопасность».

Кроме того, на параде демонстрировались новинки произведенной в Беларуси гражданской техники. «Тоже впечатляюще смотрелось», — отметил президент.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вместе с тем он выразил сожаление, что зрителям не удалось увидеть самый большой в мире самосвал — БЕЛАЗ-75710 грузоподъемностью 450 т. Изначально была идея показать его на параде. Однако организаторы пришли к мнению, что вывозить на минские улицы такую технику будет небезопасно.

«Парад мне понравился. Я очень рад, что и вам он понравился, потому что главная моя идея и цель была, чтобы это понравилось вам и вашим детям», — подчеркнул глава государства.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Он добавил, что также было принято решение оставить военную технику на улицах города. Многие смогли сфотографироваться с новейшим вооружением Беларуси и даже потрогать его. Это мероприятие люди запомнят надолго, выразил уверенность Александр Лукашенко.

Напомним, 3 июля Беларусь отпраздновала День независимости. По этому поводу в Минске прошел парад военной техники, стиральных машин, ванн и унитазов, — всю выставку достижений народного хозяйства можно увидеть в нашем видео .

Зрителям также показали танец тракторов, свою продукцию продемонстрировали белорусские предприятия. Компания «Керамин», например, — ванны, умывальники и унитазы, «Атлант» — холодильники и стиральные машины, мясокомбинаты — тушенку. Как пояснил один из режиссеров парада: «Предприятия проявили инициативу».